– I valget mellom brudd på arbeidsmiljøloven og klagetall, prioriterer vi å følge loven, sier kommunikasjonsrådgiver i Renovasjonsetaten, Jørgen Bakke Fredriksen til Aftenposten.

Konkurs

Tirsdag 21. februar var det slutt. Da slo Veireno seg konkurs.

Et halvår med søppel som fløt, titusener av klager på manglende søppelhenting og en lang rekke brudd på lover og regler i et desperat forsøk på å komme à jour, var over. Klagetallet stupte og Veireno var i ferd med å få overtaket på søppelberget, men det var for sent.

Søppel er søppel. Avfall er en ressurs.

Kommunen tok over ansvaret for søppelhentingen i Oslo et par dager før konkursen var et faktum.

Klageflommen fortsetter

Alt skulle bli så mye bedre. Men det er det ikke blitt.

Som kurven under viser, har ukentlig klagetallet ikke vært under 270 etter at kommunen overtok. For et år siden, med operatørene som hentet søppel før Veireno overtok, lå det på rundt 50.

Da kommunen overtok etter Veireno i uke åtte stupte klageantallet, men allerede uken etter hadde det tatt seg opp. Bare én gang har det siden vært under nivået fra den uken.

– Vi er fortsatt i en fase hvor vi prøver ut ulike tiltak for å få innsamlingen så god som mulig, men vi skulle helst hatt lavere klagetall nå, det er det ingen tvil om, sier Bakke Fredriksen.

– Det har stoppet helt opp

Borettslaget Hasle Torg II var knapt berørt av søppelkaoset i fjor høst og vinter.

– Vi var lenge heldige, sier styreleder Lisbeth Kjønstad. Men så, etter at det ble helt stille og alt så ut til å være i rute, var det slutt på hellet.

Renovatørene har en mye mer krevende jobb enn du kanskje tror. Vi var med på en tur.

– For omtrent fire uker siden stoppet papirhentingen helt opp. Det hoper seg opp i skuret, og vi vet ikke hva vi skal gjøre. Heldigvis blir restavfallet hentet av og til. Det skal hentes tre ganger i uken, og hentes kanskje én, sier Kjønstad.

Privat

Hun har ringt og klaget. Hun har sendt sms. Hun har sendt e-post.

– Jeg får til svar at de «skal notere det», og så skjer det ikke noe, sier Kjønstad, som lenge trodde det bare var hennes borettslag som var rammet.

– Det har jo vært helt stille, så jeg trodde det bare var oss. Helt til jeg kontaktet naboene, sier hun. Tallene Aftenposten avslører viser at de langt fra er alene.

Kjønstad lurer på hva som skjer:

– Renovasjonsetaten burde informert om de har problemer, ikke bare unnlate å utføre tømming.

Olav Olsen

– Livet er bedre i kommunen

Likevel er renovatørene vi møter på Holtet godt fornøyd med overgangen.

– Arbeidslivet er blitt mye bedre med kommunen som arbeidsgiver, sier renovatørene Janak Espen Greiner og Tadas Petkus.

– Det er faste rutiner, vi får svar når vi har spørsmål og vi kan stole på det sjefene sier, sier polske Petkus. Han er en av 120 ansatte som om kort tid får tilbud om norskopplæring.

– Og så tjener jeg bedre, selv om jeg jobber mindre overtid, sier Greiner. I løpet av snaue fem måneder i Veireno hadde han 220 timer overtid, det er 20 timer mer enn det arbeidsmiljøloven tillater i løpet av 12 måneder.

– For meg er det greit å jobbe mye. Jeg er på jakt etter en ny leilighet, så penger kommer godt med.

Olav Olsen

Ting tar tid

– Men det er fortsatt mange klager?

– Ting tar tid. Og så er mai, med alle fridagene hvor avfallet ikke blir hentet, en vanskelig måned. Men nå blir det bedre. Vi har fått to nye biler, og legger faktisk om rutene fra og med i dag, sier Greiner og legger i vei på sin ettermiddag/kveldsrunde på Holtet.

Kommunen sparte penger – fikk søppelkaos

Dårlig utgangspunkt

Bakke Fredriksen peker på at utgangspunktet ikke akkurat var det beste:

– Vi overtok en ustrukturert driftsorganisasjon som ikke opplevet støtte fra ledelsen. Det manglet konkrete kjøreplaner for påske og andre kritiske perioder. Den første tiden gikk med til omstrukturering og arbeid i kulissene, parallelt med at innsamlingen ikke skulle lide.

Veireno var på etterskudd fra første dag. Da ble det liggende igjen 300 tonn søppel. Og så ble det verre.

Men selv om det finnes forklaringer/unnskyldninger, innrømmer han at tallene ikke er gode nok:

– Vi er langt fra fornøyd med klagetallene og jobber hardt for å få dem ytterligere ned. Samtidig erkjenner vi at det blir vanskelig å komme tilbake til de samme, lave tallene vi hadde før Veireno overtok; vi var en usynlig tjeneste som brått syntes litt bedre i terrenget. Terskelen for å klage er endret, sier Bakke Fredriksen.

Helligdagsproblem

Som kurven over viser, har klageantallet ligget på rundt 500. Men i uke 19 kom det plutselig inn 1100 klager. Det minnet mistenkelig om ikke-så-gode gamle dager.

– Brorparten av klagene stammet fra, under og etter 1. mai. Det var også noe etterslep fra uke 18, i tillegg til en del biler på verksted. De største problemene hadde vi i Nordstrand-området. Vi hentet oss inn, problemene var størst tidlig i uken. Mandag hadde vi 404 klager, torsdag var vi nede i 121. Og i uke 20, med fridag på 17. mai, hadde vi mye bedre tall enn i uken før, sier Bakke Fredriksen.