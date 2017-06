Kraftig brann på Toppåsen skole i Oslo – gymsalen er totalskadet

Brannen startet i gymsalen i 14.30-tiden onsdag ettermiddag. Bilder fra stedet viste lenge store åpne flammer og kraftig røykutvikling.

Søndre del av bygningen er totalskadet. Brannetaten har laget en begrensings-sone, fra brannskillet, for å redde den resterende delen av bygget.

Det opplyste Stig Henning Duaas i 16.45-tiden, vaktkommandør ved Oslo brann og redningsetat til Aftenposten omtrent to timer etter at brannvesenet fikk melding om brannen.

Brannvesenet opplyser at gymsalen på skolen er totalskadet.

– Det er ikke så mye gymsal igjen. Vegger har rast sammen, taket har rast sammen. Vi har konsentrert oss om å begrense spredning til den delen av bygget som vi mener at vi kan redde.

Slukningsarbeidet fortsetter

Vaktkommandør Duuas i brann- og redningsetaten sier til Aftenposten at de fikk melding om brannen kl. 14.35 onsdag.

– Første melding gikk ut på at det brant i veggen i gymsalen, så spredte det seg opp til taket.

To timer etter at brannen startet ryker det fortsatt fra den totalskadede gymsalen. Slukningsarbeidet kommer til å fortsette utover ettermiddagen og kvelden.

– Vi kommer til å holde på en god stund for å hindre spredning, sier Duaas.

124 barn evakuert

Skolen er en barneskole som ligger mellom Holmlia og Prinsdal sør i Oslo kommune og har 372 elever. Skoledagen var over da brannen brøt ut, men 124 barn ble evakuert fra akvitetsskolen som ligger like ved. Ifølge NTB har tre personer fått tilsyn av helse, men disse var uskadet.

Oslo-politiet melder på Twitter at ingen personer skal være skadet i forbindelse med brannen.

Politiet ba naboer om å lukke dører og vinduer, på grunn av mye røyk i området.

– Vi har ingen indikasjoner på at noen befinner seg i bygningen eller tilstøtende bygg, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Brannvesenet har hatt opptil 14 brannbiler på stedet. Fredrik Frøland, sjef i beredskapsavdelingen i brann og redningsetaten i Oslo, opplyser til Aftenposten at de har hatt to-tre fulle slukkegrupper i drift, pluss assistanse fra Follo.

Vi får også god støtte fra Follo brannvesen. Totalt 13 biler og 31 mannskaper på stedet. — Oslo 110-sentral (@Oslo110sentral) June 14, 2017

– Full overtenning

Rune Åsgård, som bor like ved skolen, forteller at taket på gymsalen raste sammen da Aftenposten snakket med ham like før klokken 15.

– Det er full overtenning i gymsalsbygget, sier han til Aftenposten.

Gymsalen ligger ifølge Åsgård rett ved siden av kontorbygningen på skolen.

Åsgård ble varslet av et av sine barn, som så røyk fra bygningen.

– Da begynte det å lukte, og man merket røyken på hele Toppåsen. Alle nødetatene er på stedet, sier Åsgård.