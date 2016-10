Kvinne (45) skal ha drevet to cannabisplantasjer og oppbevart store mengder narkotika

Rettssaken mot kvinnen starter i Oslo tingrett mandag og det er satt av tre dager til saken. Strafferammen er fengsel i 3 til 15 år.

Kvinnen er tiltalt for å ha oppbevart 3,1 kilo amfetamin/metamfetamin, 230 gram kokain og 3,5 kilo hasj, samt 4,8 kilo cannabisplanter.

«Meget betydelig kvantum»

Hun er tiltalt for brudd på den gamle straffelovens paragraf 162 for ulovlig oppbevaring, tilvirkning og for å ha overdratt narkotika.

I tiltalen skriver statsadvokat Trude Antonsen at oppbevaringen gjelder et meget betydelig kvantum.

Tilvirkingen anses som grov, ettersom det legges særlig vekt på hva slags stoff det gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter.

Drev to plantasjer

Politiet fant i mai 2014 amfetaminet, kokainet, hasjen og 1,1 kilo cannabisplanter i kvinnens hjem og en mindre mengde cannabisplanter i en bil. På to andre adresser ble det funnet henholdsvis 24 og 56 cannabisplanter.

Påtalemyndigheten mener kvinnen hadde installert teknisk utstyr og dyrket og drev fram cannabisplantene på de to adressene i Oslo.

45-åringen er også tiltalt for å ha overdratt 500 gram hasj og 200 gram marihuana til en person. (NTB)