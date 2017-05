Kvinne dømt etter at toåring drakk etsende væske

Kvinnen erkjente straffskyld da saken startet i Oslo tingrett. Nå er hun dømt til 30 dagers betinget fengsel med en prøvetid på to år. Hun er også dømt til å betale jenta 100.000 kroner i erstatning, skriver NRK.

Det var i april 2014 at barnehageassistenten helte avløpsrens over på en drikkeflaske og lot den bli stående ved vasken. Da assistenten snudde seg, tok toåringen tak i flasken og drakk fra den. Selv om jenta fikk helsehjelp umiddelbart, har hun fått livsvarige skader. Hun ble skrevet ut fra sykehus etter tre måneder og må behandles i narkose hver 2.–3. uke resten av livet.

Retten mener det er formildende at assistenten ikke hadde fått opplæring i håndtering av kjemikalier. Den mener også det er formildende at hun er ung, og at saken har vært en stor belastning for henne.