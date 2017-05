Kvinne kritisk skadet på Grønland – politiet ber om hjelp

Like over midnatt natt til søndag ble en kvinne funnet alvorlig skadet i sin leilighet i Platous gate på Grønland.

– En bekjent som oppsøkte leiligheten fant henne, skjønte at hun var alvorlig skadet og varslet ambulanse og oss, sier leder ved Voldsseksjonen i Oslo-politiet, Kjetil Moen. – Hun ble sendt til Ullevål universitetssykehus, og derfra har vi fått beskjed om at hun er alvorlig skadet, men utenfor livsfare.

Kvinnen skal være i 40 årene og kjent av politiet fra tidligere. Moen vil ikke si noe om hvor de kjenner henne fra eller hvilke miljøer hun vanker i.

– Vi har siden funnet drevet vanlig etterforskning. Det betyr at vi har undersøkt åstedet, avhørt naboer og forsøkt å kartlegge hennes omgangskrets. Blant annet jobber vi med å finne ut av tidspunktet for når hun ble skadet.

– Er dere blitt noe klokere i løpet av dagen?

– Uten at jeg vil gå nærmere inn på det, så mener vi det. Vi er blitt klokere, men vi har ingen mistenkte.

– Hvorfor er dere så sikre på at det ligger noe kriminelt bak?

– Jeg vil heller ikke gå nærmere inn på hva slags skader kvinnen er påført, men de er av en slik art at det er svært liten sannsynlighet for at hun har påført seg dem selv. Vi er ganske sikre på at en gjerningsperson har skadet henne. I arbeidet med å finne vedkommende er vi veldig interesserte i tips fra publikum, sier Moen. Han ber folk som har vært i området etter klokka 23 om å ta kontakt, spesielt hvis de har sett eller hørt noe de reagerte på.