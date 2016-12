Landemerke tatt av uværet «Urd» – Tryvannsgrana brakk

Den overlevde stormen i 1930 - da falt store deler av skogen i Tryvannsåsen. Tømmeret ble blant annet brukt til å bygge Tryvannsstua og en tidligere utgave av Tryvannstårnet – men en mørk og stormfull natt måtte den gi tapt.

Julestormen Urd knekket – bokstavelig talt – den den gamle kjempen.

– Grana brakk rett over bakken der er det mye fuktighet. Det er gjerne der trær råtner, sier seksjonssjef Knut Johansson i Bymiljøetaten.

Det høyeste treet står i Østmarka

Med sine 40 meter og en omkrets like over bakken på 4.80 meter, var det ikke Markas høyeste tre som falt natt til 29. desember.

– Nei, vi scannet alle trær i kommunens skoger i 2010, og da viste det seg at ei gran på Gullsmeden i Østmarka var aller høyest med 44 meter. Den er nok i dag rundt 47 meter. Men Tryvannsgrana var kanskje det mest kjente treet i våre skoger, sier Johansson.

Fakta: Andre kjente markatrær «Gamla på Oppkuven» på Krokskogen er et av Norges eldste grantær, anslått til 469 år. I 2016 meldte skogeier Løvenskiold at «Gamla» er død. Oslo kommunes høyeste tre står nordøst for Gullsmeden i Østmarka. Det var 44 meter i 2010. Svartengrana står ved vannet Svarten på Krokskogen. Treet fylte 200 år i 2008 og er nærmere 40 meter høyt. Alderen er fastslått etter en boreprøve der årringene ble telt. Ankerveigrana nord for Sognsvann skal ha vært Markas nest største gran inntil den gikk overende i ca. 2013, mer enn 200 år gammel og 39 meter høy. Midtskoggrana på Krokskogen er ca. 130 år gammel, 30 meter høy og omkretsen er målt til 3,7 meter i brysthøyde. Kilde: NRK Østlandssendingen

Sentralt plassert

Det er flere grunner til Tryvannsgranas kjendisstatus. Viktigst var det at treet sto sentralt plassert ved Tryvannet og nær noen av Markas mest trafikkerte skiløyper.

Dessuten var grana et landemerke som ruvet over alle andre trær i nærmiljøet. Og så var den kjent som en overlever, den overlevde både stormen i 1930 og hugsten, som tok de andre overleverne, på 60-tallet.

Men nå er det borte.

Dødt tre gir nytt liv

– Treet er her, men det har lagt seg ned og som landemerke er det dermed borte. Men den gamle kjempen skal ligge her og være næring for mark og biller og biologisk mangfold som langsomt gjør den om til jord, sier Johansson.

For et par år siden ble det kjent at Tryvannsgrana var død. Likevel hadde Bymiljøetaten håp om at ville stå i flere tiår som det ruvende landemerket den ble etter at de andre trærne som overlevde stormen i 1930 ble hugget.

Men sånn gikk det ikke.

Felt av vinn og uflaks

– På grunn av stabiliteten den store stammediameteren gir, hadde vi håp om at treet ville bli stående. Men et sammenfall av uheldige omstendigheter gjorde at det måtte gi tapt for naturkreftene. Hadde det vært frossent, hadde det sannsynligvis klart å stå imot den kraftige vinden, selv om den kom fra nord, retningen treet var mest eksponert for. Men så vått og mildt som det er nå, så holdt det ikke, sier Johansson.