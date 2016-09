Lang kø på E6 nordover

– Vi merker køene spesielt på E6 nordover. Det er nærmest stillestående kø fra Ulven og nordover. Vi har kameraer opp til Skedsmokorset, og ser at det løsner litt der, sier Mari Aarrestad, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen ved 15.15-tiden.

Fredag ettermiddag starter høsten for veldig mange. Dette betyr fort lange køer ut av Oslo.

– Foreløpig går det vanlig fredagskø på de andre strekningene ut av Oslo, men vi vet jo ikke hvor mange som starter turen den nærmeste tiden, sier Aarrestad.

Ved 15.15-tiden var også Oslofjordtunnelen stengt mot Hurum på grunn av bilberging. Dette skapte ekstra kø sør for Oslo.

– Det er vanlig at folk reiser ut i to puljer. De første ved 15-tiden. Og så mellom klokken 17 og 18. Det er smartere å utsette turen i et par timer enn å sitte i køen vi har akkurat nå, er det klare rådet fra Aarrestad.