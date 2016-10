Lederen i havnestyret måtte gå: Oslos grå eminense er en rød klut | Andreas Slettholm

«Det skal bli en fryd å få kastet Bernt Stilluf Karlsen».

Ordene tilhører Rødt-leder Bjørnar Moxnes, og sitatet fra i sommer illustrerer ikke bare politisk uenighet: Bernt Stilluf Karlsen har en egen evne til å provosere meningsmotstandere. De siste årene har disse særlig vært bryggesjauerne, som kjemper for sin fortrinnsrett til lossing og lasting i Oslo Havn, og deres allierte.

Selv om det er det tyrkiske selskapet Yilport som driver containerterminalen, er det Stilluf Karlsen skytset retter seg mot. For nevnte Rødt var det så viktig å bli kvitt mannen at det ble del av byrådsforhandlingene i fjor høst. Så hvem er denne angivelige fagforeningsknuseren?

Egenrådig

Bernt Stilluf Karlsen kan ikke beskyldes for å være konfliktsky. Venstre-mannen og siviløkonomen har snarere fått ryktet som egenrådig, flink til å få det som han vil, og alltid utålmodig.

66-åringen har hatt en bemerkelsesverdig karriere, blant annet som rådgiver for russiske milliardærer i beryktede Yukos Oil på starten av 2000-tallet. Det er likevel som styreleder for kommunale selskaper, og spesielt Oslo Havn, han har vært viktigst.

Han startet friskt i 2000 med å klare å bevare containerhavnen i Oslo, til tross for at bystyreflertallet ville det flytte den fra Oslo. Havnevesenet fikk også lov til å opprette eiendomsselskapet Hav, som skulle tjene milliarder på en markedsmessig tilnærming til utbyggingen.

Stilluf Karlsen frontet lukkede arkitektkonkurranser for Munch- og Deichman-byggene allerede før politikerne hadde vedtatt flytting, og gikk ut i mediene og annonserte endring av Bjørvika-planene på egen hånd i 2006. Det skapte rabalder. «Av og til må jeg minne ham på at det er politikerne som styrer», sa daværende byrådsleder Erling Lae (H) diplomatisk.

Pragmatiker

Få kan betvile Stilluf Karlsens visjoner, driv og engasjement. Samlet sett skal ha en stor del av æren - eller skylden - for at Bjørvika- og Tjuvholmen-utbyggingen har blitt som den har blitt, og på såpass kort tid.

I konflikten med havnearbeiderne oppfattes Venstre-mannen som en alvorlig trussel mot arbeideres rettigheter. Stilluf Karlsen er nok en pragmatiker heller enn ideolog, og anser kampen nødvendig for å forhindre at Oslo Havn taper den tøffe konkurransen i godsmarkedet.

Selv om han ofte spiller solo, er det verdt å huske at han har hatt bred forankring for sin opptreden i denne saken langt inn på Rådhuset. Stilluf Karlsen er blitt skyteskiven, og har ingenting i mot rollen.

For det nye styret blir saken en fortsatt hodepine, ikke minst fordi venstresiderepresentanter nå dominerer det. Det er likevel lite trolig at bloggeren Silje Kjosbakken - kjent som Bryggesjauerfrue og innvalgt av Rødt - vil få med resten av styret på en vesentlig kursendring.

Fakta: Det nye havnestyret Leder: Roger Schjerva (Ap) Nestleder: Erling Lae (H) Medlem: Hilde Singsaas (Ap) Medlem: Merete Agerbak-Jensen (H) Medlem: Geir Rognlien Elgvin (MDG) Medlem: Silje Kjosbakken (Rødt) Alle ovennevnte er oppnevnt av byrådet i Oslo og er valgt for fire år. Tom Haugvad er såkalt brukerrepresentant i styret, altså representerer rederiene som bruker havnen. Han er adm. dir. i Hevold Shipping AS, Fylkeskommunene rundt Oslo har oppnevnt Lars Salvesen (KrF) som medlem. De ansatte i Oslo Havn KF har valgt Kenneth Gromsrud og Ola Laskemoen som ansattrepresentanter.

Uformell makt

Enhver by har sine bakspillere som trekker i trådene, danner nettverk og påvirker mer enn de formelle rollene skulle tilsi. Ingen i Oslo har hatt så mye uformell makt som den sparkede havnestyresjefen. Knapt noen har måttet tåle mer kritikk. Han kommer til å fortsette som styreleder i Ruter, som naturligvis også er et svært viktig verv for byen. Han var sentral i opprettelsen av selskapet og omorganiseringen av Kollektiv-Oslo midt på 2000-tallet. Også den gang ble det bråk, Stilluf Karlsen ble avsatt, før han kom tilbake fire år senere.

For Stilluf Karlsen er dette en av mange historier der han uredd har gått foran og skåret gjennom, til massiv kritikk, for så å oppleve at alle etterpå er svært fornøyde etter en stund.

Det er en beskrivelse som ikke er helt uten forankring i realitetene. Men det sier også litt om Bernt Stilluf Karlsens selvbilde.

