Lekkasje fra fjernvarmeledning i Akersgata

Ved 10-tiden fredag formiddag kom det varmt vann og damp opp av en rist i Akersgata, like ved krysset Lille Grensen og Akersgata.

Årsaken er en lekkasje i fjernvarmeledningen under bakken.

– Lekkasjen er stengt i området rundt. Det er tre bygg i området som vil være uten varme en stund. De som ligger i området rundt vil få tilbake varmen i løpet av noen timer, sier Truls E. Jemtland, kommunikasjonsdirektør for varme i Hafslund.

Ved 11-tiden var rundt 64 bygg rammet. På nettsidene til Hafslund, opplyser de at også bygg utenfor sentrum kan være rammet av lekkasjen på grunn av trykkproblemer.

Brannvesenet melder om vannskader på bygningene rundt.

Vet ikke årsaken til lekkasjen

– Er det brudd i ledningen som er årsaken?

– Vi har ikke avdekket selve lekkasjen og vet ikke hva som er årsaken. Men fjernvarmen er avstengt i hver ende.

Vannet og dampen som kommer opp er svært varm, og kan være farlig. Det er ikke meldt om noen som er skadet.

– Det var ikke gravearbeider i området. Er det grunn til bekymring når slikt skjer uventet?

– Ja, vi blir bekymret ved hver lekkasje, men vi har de siste årene gjort mange tiltak for å redusere sjansen for lekkasjer, og tiltak for å få tilbake varmeleveransen raskere.