Ligger hun fortsatt i Nøklevann?

Forretningsmannen og friluftsentusiasten Thomas Heftye kjøpte Sarabråten ved Nøklevann i Østmarka i 1856. Sarabråten ble et feriested for familien Heftye. Det ble anlagt veier og stier. Og skogsområdene rundt ble et utfartssted for folket.

Arne Egil Sagen, leder av Sarabråtens venner, sier til Østlandssendingen at Heftye hadde tre båter på Nøklevann. Den ene het Sara, og var en hjulbåt med håndsveiv. Båtene brukte han til å frakte gjestene rundt på Nøklevann.

Da Nøklevann ble regulert til drikkevann i 1911 kjøpte Aker kommune Sarabråten av familien Heftye. Da måtte båtene til Heftye fjernes. Heftye ble visstnok bare tilbudt en 50-lapp for båten. Det likte han dårlig.

Senket båten

— Det sies at han valgte å senke båten i stedet. Båten ble fylt med stein og dratt utpå vannet. Så kjørte de en åre gjennom båten, så den sank. Dersom historien er riktig ligger Sara på bunnen av Nøklevann et sted, sier Sagen til Aftenposten.

Oslo Museum

Det man tror er at båten ligger utenfor bryggen som tilhørte Sarabråten.— Siden Nøklevann er under tapping har bryggen kommet til syne. Så den kan man se.

Nøklevann tappes fordi Oslo kommune skal rehabilitere demningen ved Rustadsaga. Norsk Maritimt Museum har lenge vurdert å søke etter hjulbåten. Nå, under tappingen av Nøklevann, passet det å gjøre søket.

— Båten er jo bygget i 1840. Hvis den ligger her er den fredet etter kulturminneloven. Vi har lyst til å finne den igjen, sier Jørgen Johannessen, konservator Norsk Maritimt Museum, på telefonen fra Nøklevann tirsdag formiddag. I løpet av dagen skal de søke med en såkalt sidesøkende sonar, som lager et lydbilde av sjøbunnen.

Håper å se en intakt båt

— Hvis det stikker opp et noenlunde intakt vrak vil vi kunne se den med denne sidesøkende sonaren som henger under båten, sier Johannessen til Aftenposten fra gummibåten.

Han følger med på bildene via en PC mens søket pågår.

— Vi markerer det som skjuler seg og er litt rart og annerledes fra sjøbunnen. Hvis hjulbåten er intakt kan det komme tydelig frem på bildene. Hvis den er nedbrutt må vi gå en runde med dykkerutstyr, sier Johannessen til Aftenposten.

Han regner med at de har søkt seg gjennom hele Nøklevann i løpet av dagen.

— Vi har satt av dagen. Det er et lite vann. Vi kjører over hele vannet, sier Johannessen til Aftenposten.

Da Aftenposten snakket med Johannessen tirsdag ettermiddag hadde de funnet noe.

— Vi har funnet noe som ligner på et skrog. Så det kan være båten, men vi kan ikke konkludere før vi har gjort nærmere undersøkelser. Trolig må vi gå ned med dykkere for å finne ut om det virkelig er båten, sier Johannessen.