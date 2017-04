Lillebjørn Nilsen får St. Hallvard-medaljen

En av byens fremste Oslo-trubadurer, Lillebjørn Nilsen, får nå Oslos høyeste utmerkelse.

«Allemannseie»

Medaljen begrunnes med at han «har skapt sanger og musikk som forteller om og skildrer livet i Oslo. Sangene er blitt allemannseie, de brukes til allsang over hele landet. Nilsen er både musiker, tekstforfatter og komponist».

– Oslo er byen jeg vokste opp i. Byen med det store hjertet. Midt i Oslo hadde jeg alle mine mange tanter og onkler innen gåavstand fra Alexander Kiellands Plass; på Grünerløkka og Sagene. En del av Oslo som fremdeles kjennes som mine gater, sier Lillebjørn Nilsen i en kommentar til at han er tildelt medaljen.

Fakta: St. Hallvard Oslos skytshelgen het opprinnelig Hallvard Vebjørnsson (ca. 1020–1043) og vokste opp på en storgård i Lier. Han er blitt feiret som lokalhelgen i Norge, særlig på Østlandet, fra like etter sin død. Sagnet sier at han ble drept da han forsøkte å redde en kvinne fra en gjeng forfølgere ved å ro henne over Drammensfjorden. Det gikk ikke, de to ble innhentet, drept og kastet i fjorden. Til tross for at drapsmennene bandt en kvernstein til Hallvard, fløt han opp. Andre under skjedde også rundt liket av mannen som raskt fikk martyr-status. Kort tid etter sin død ble han helgenkåret. Han er senere blitt dyrket i både Norge, Island og Sverige.

Fakta: St. Hallvard-medaljen Deles av forretningsutvalget i Oslo bystyre ut til personer som har gjort en særlig verdifull innsats for Oslo kommune eller på annen måte har gjort seg fortjent til byens påskjønnelse. Den ble første gang delt ut i 1956. Den er siden delt ut 43 ganger til 150 personer. Her kan du se listen over dem som har fått utmerkelsen. Medaljen deles ut rundt St Hallvarddagen, 15. mai. I år deler ordfører Marianne Borgen medaljen ut i Oslo rådhus fredag 12. mai.

Marianne Lind får St. Hallvards medalje

Marianne Lind er nok ikke like kjent for Oslos befolkning. Hun har ikke syntes like mye i bybilde – og media – som mange andre medaljevinnere.

Hun får utmerkelsen for sin «modige og banebrytende innsats gjennom over 30 år for incestutsatte. Hun grunnla det første støttesenteret mot incest i Oslo (SMI) og dannet basis for at det nå er slike sentre i alle fylker. Marianne Lind er en pionér. Hun er fortsatt aktiv i arbeidet mot incest, og tilknyttet senteret».

Bjørn Sigurdsøn/NTB scanpix

– Fantastisk for saken og for meg

– Det er helt fantastisk, sier medaljevinneren og snakker på vegne av seg selg og – ikke minst – på vegne av saken, Støttesenteret mot incest.

– For meg personlig er det selvfølgelig en stor ære å få byens fremste utmerkelse, og for saken tror jeg det vil bety mye. Vi får belyst og synliggjort samfunnsproblemet incest, og det er helt avgjørende. Incest skal ikke ties i hjel, det skal tales i hjel. Og så er prisen selvfølgelig en oppmuntring til alle som jobber mot incest, sier Lind.

Beæret ordfører

– Årets to mottagere har på hver sin måte hatt stor betydning for byen: Marianne Lind med sin enestående innsats for incestutsatte og Lillebjørn Nilsen med sine stemningsfulle sangtekster om Oslo. Jeg er beæret over å få hedre dem med St. Hallvard-medaljen, sier ordfører Marianne Borgen.