Linn Alma (38) reddet to barn som falt gjennom isen

De to barna, brannvesenet anslår alderen til 8–10 år, som våget seg ut på den helt ferske isen, gikk gjennom og ned i det iskalde elvevannet oppe på Nedre Grorud. Heldigvis for dem, var Linn Alma Kirkedam (38) på vei hjem fra jobb.

Hun gikk turveien gjennom Groruddalen, akkurat som hun pleier. Men denne turen ble ikke helt vanlig

Da hun passerte dammen i nærheten av jernbanestasjonen, hørte hun lyder hun ikke pleier å høre.

Barnelyder i andedam

– Det pleier å være ender der, men dette var ikke andelyder, sier hun. Hun gikk bort til dammen, hørte at det var barnelyder og så et par hoder to, tre meter fra land.

– Jeg ringte politiet med en gang, snakket med dem mens jeg fant en kjepp og våget meg forsiktig ut på isen inntil land. Jeg ante ikke om den bar eller hvor dypt det var, men jeg hadde ikke noe valg. Jeg måtte utpå for å nå dem. Jeg strakk ut pinnen, og nådde akkurat frem. Den ene, en jente, fikk tak i den og jeg dro henne på land.

Men fortsatt lå ett barn ute i det iskalde vannet.

– Det var en gutt. Han lå med ryggen til meg. Jeg ropte til ham. Han snudde seg, og klarte å ta tak i kjeppen. Jeg fikk dratt ham på land. Da så jeg blålysene komme mot meg, sier Kirkedam, som ikke synes redningsdåden er så mye å snakke om.

- Gjorde det alle ville gjort

– Barna var veldig flinke til å takle den stressede situasjonen. De holdt fast i kjeppen min. Jeg vet ikke hvor lenge de hadde vært i det iskalde vannet. Jeg gjorde bare det alle ville gjort.

Det er mulig, men slett ikke sikkert. Hun var der, og hun fikk barna på land.

– Jeg har en utrolig god følelse etter at jeg fikk dem opp på land og det hele endte godt, sier Kirkedam.

- Hun reddet to liv

– Hun gjorde alt rett og reddet rett og slett livene deres, sier Lars Magne Hovtun, informasjonssjef i Brann- og redningsetaten.

Politiet skryter også uhemmet av Kirkedam.

Det skal bli mer Alnaelv i Oslo, elven skal frem i lyset.

Dykkere fra Brann- og redningsetaten søkte senere i råken hvor de to falt, men falt ikke flere forulykkede under isen.

– Vi hadde ingen spesiell grunn til å tro at det var flere der, men det er standardprosedyre i slike situasjoner, sier brigadesjef Gorm Sjølie i brannvesenet.

Hell i uhell

– Hva som har skjedd i forkant, er ukjent. Om de har sklidd ned eller lekt, vet vi ikke, sier Sjølie til VG. – Det var heldig at noen oppdaget det, det kan ha reddet livene deres. Det var også veldig bra at noen raskt varslet oss.

Sjøli advarer om at det ikke er noen grunn til å stole på isen på elver og vann:

– Nei, det er så tidlig på vinteren at den ikke er trygg.

Politiet i Oslo opplyser til VG at det går bra med begge to, men at de er kalde.