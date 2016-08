Livredder reddet liv - var sekunder fra å drukne, 20 meter fra land

Det var en søndag ettermiddag. Været var fint, og det var godt med folk på stranden. Christian Nagell-Erichsen satt oppe i livredderstolen og fulgte med på hva som skjedde på stranden i og vannet. Alt var rolig, alt var kontrollert.

Så kom en eldre kvinne løpende.

– Hun var bekymret fordi hun ikke fikk kontakt med mannen sin, han var ute i vannet.

«Han lå og fløt delvis under vann»

André Clark Utvik

Christian skjønte at det kunne være alvor, tok med seg brettet og løp og padlet ut til mannen.

– Han var ikke mer enn 20 meter fra land. Der lå han og fløt delvis under vann, helt hjelpeløs. Jeg fikk ikke kontakt med ham.

Med en 2-punkts redning klarte Christian å få mannen opp på redningsbrettet.

– Der brakk han seg, og det kom ut mye vann.

Christian fikk mannen inn til land og opp på stranden, og undersøkte ham som han hadde lært på førstehjelpskurset.

Sekunder om å gjøre

– En lege på stranden kom til, og etter kort tid kom en ambulanse. Mannen ble kjørt rett på sykehus med vann i lungene. Han ble liggende i tre dager før han kunne skrives ut. Han kom fra hendelsen uten men, jeg har snakket med ham i ettertid. Men ekspertene sier at det bare var sekunder unna at det hadde gått galt.

– 20 meter fra land!

– Ja,er du uheldig og får et illebefinnende så er det fullt mulig å drukne på grunt vann, sier Christian som understreker at hverdagen til byens livreddere ikke er så dramatisk.

– Nei, det er mest rutine. Det handler mest om å plastre småsår, se på vepsestikk og å informere og veilede. Men eksemplet viser at det er viktig at vi er der når det er alvor, sier Christian som understreker at livredderjobben handler om mye mer enn å ta seg ut på stranden.

– Ja, det er en veldig meningsfull oppgave. Å redde et annet menneske, det er den beste opplevelsen du kan ha! sier Christian Nagell-Erichsen.

Og han har solid bakgrunn for egne meninger.

André Clark Utvik

Livreddere på fire Oslo-strender

Christian er én av 35 livreddere fra Norges Livredningsselskap (NLS) som i sommer har overvåket strendene på Ingierstrand, Hvervenbukta, Sørenga og Huk fra 15. juni. Med unntak for Sørenga denne helgen og den neste, så er badesesong avsluttet i Oslo.

Livredderne har gått av vakt og trukket inn på andre arenaer, Christian er tilbake ved studiene i Trondheim. Det er på tide å gjøre opp regnskap.

Å bade er både gøy og godt. Men det er også farlig. Det kan være livsfarlig.

Flere henvendelser, færre hendelser

– Den enkle konklusjonen er at henvendelsen har vært flere, men at de alvorlige hendelsene har vært færre, sier Claire Alfonso, president i NLS.

Mens det i fjor ble registrert 7050 henvendelser, det inkluderer alt fra vepsestikk og solbrenthet til alvorlige situasjoner, var tallet for i sommer 8500. Altså en betydelig økning i antall henvendelser, men samtidig en betydelig nedgang i antallet som er reddet fra drukningsfare; fra 19 i fjor til 11.

Det kan skyldes at nedgangen i alvorlige hendelse skyldes at livredderne driver oppsøkende forebyggende virksomhet på strendene..