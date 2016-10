Til påske blir terapibadet på Diakonhjemmet lagt ned. Hva skal 800 kronisk syke som benytter seg av tilbudet i dag, da gjøre?

LES OGSÅ: Neste år tømmes sykehusbassenget for vann

- Ledig kapasitet på The Well

Én av dem som nå kommer på banen og sier de kan hjelpe med et alternativt tilbud er Svein Erik Hagens luksusbad på Kolbotn, The Well.

– Vi har varmt vann og vi har allerede mange med blant annet leddplager som kommer til oss, sier daglig leder Espen Braaten.

– Vi har egen buss fra Oslo ti ganger om dagen og daglig kapasitet på 900 mennesker. Vi har ledig kapasitet på formiddagen og vi er innstilt på å hjelpe Oslo kommune med å finne en løsning.

– Men her handler det om folk som skal trene, gjerne til musikk …

– Akkurat høy musikk er ikke vår greie for å si det sånn, men jeg tror vi skal klare å finne løsninger, sier Braaten.

Trening, ikke bading

– Det kan være et alternativ, sier Jan Halvard Relbe-Moe om frieriet fra The Well.

Relbe-Moe er leder Oslo fylkeslag av Norsk Revmatikerforbund. Og han har ikke noe imot å trene i luksuriøse omgivelser.

– Nei da, men det er ikke det viktigste. Det viktige er at bassenget holder 34 grader, så varmt må det være for å ha effekt. Og så er det viktig at det er universelt utformet slik at for eksempel brukere i rullestol kan bruke det. Og for det tredje må det være slik at vi kan trene i det. Det siste betyr at det må være stort nok og at vi både kan ha en instruktør, som kan være litt høylytt, og musikk. For oss er det ikke snakk om bading, men om trening, sier Relbe-Moe.

Et stengt terapibasseng betyr for ham et liv i et smertehelvete.

Kommunens ansvar

Hittil har bassenget ved Diakonhjemmet gitt et godt tilbud. Nå faller det altså bort:

– Vi må prioritere våre tjenester for de pasientene vi faktisk har ansvaret for, fremfor terapibassenget, sier Anders Mohn Frafjord, som er direktør ved Diakonhjemmet Sykehus, til Østlandssendingen.

Sykehuset ser på bassenget som er et rehabiliteringstilbud og ikke en del av spesialisthelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten er sykehusets ansvar, mens samhandlingsreformen sier at rehabilitering er kommunens ansvar.

Kartlegger behov og tilbud

Hva sier Byrådsavdeling eldre, helse og sosiale tjenester til å sende kronisk syke til luksuriøse, kommersielle spa på Kolbotn eller Røa eller andre steder?

Foreløpig lite: – Vi har godt håp om at vi i løpet av vinteren skal klare å komme opp med løsninger for dagens brukere av badet, sier byrådssekretær Mette Kolsrud.

Hva slags løsninger de kommer opp med, er for tidlig å si.

– Foreløpig er vi i kartleggingsfasen. Først må vi kartlegge bruken, og finne ut hvor mange det er som bruker tilbudet og når på døgnet det er behov for plass. Samtidig må vi finne ut av hva som finnes av tilbud.

– Finnes det tilbud?

– Ja, det gjør det. Vi er nå i gang med å skaffe oss oversikt over dem. Vi har håp om å ha tilbud i kommunale bad. Dessuten vet vi at det finnes terapibad på forskjellige institusjoner, men vi kjenner ikke til hvor mye ledig kapasitet de har. Og så er det flere private spa-operatører, sier Kolsrud.

– Er private The Well et tilbud som kan være aktuelt for kommunen?

– Det må vi komme tilbake til. Vi er innstilt på å finne løsninger. Foreløpig kartlegger vi, og så må vi se hvordan tilbud og etterspørsel er, sier byrådssekretær Mette Kolsrud.