Lurer du på hvorfor Holmenkollen er grønn?

– I dag trer Paris-avtalen i kraft! Klimaministeren og jeg feirer med å skru på grønne lys i hoppbakken på Holmenkollen. Nå håper jeg at Regjeringen farger hele Norge grønt, skriver byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg Ngyen på Instagram fredag ettermiddag.

Myndighetene i Paris lovet at de ville lyse opp Eiffeltårnet i grønt for å feire at Parisavtalen trer i kraft fredag.

Symbolet på vinterglede

- Vi velger å lyse opp Holmenkollbakken for å markere denne viktige dagen. Holmenkollen er vårt nasjonale symbol for snø- og vinterglede. Vi vet at klimaendringene betyr mindre snørike vintre, men med Parisavtalen skal vi og verden gjøre alt vi kan for å redusere global oppvarming, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Dekker 65 prosent av utslippene

92 land har nå ratifisert Paris-avtalen, og fredag ble den internasjonal lov. Avtalen binder landene som har underskrevet den til å iverksette tiltak for å nå målene de har forpliktet seg til under avtalen.

Norge sluttet seg til avtalen i sommer.

Landene som har ratifisert avtalen utgjør rundt 65 prosent av verdens klimagassutslipp. Verdens tre største utslippsland, Kina, USA og India, har også underskrevet avtalen.

Her kan du se alle landene som har underskrevet og ratifisert avtalen.

Glemt hva de egentlig ble enige om i Paris? Slik ble Paris-avtalen

Trump vil skrote Paris-avtalen - og satse på kull