Lurer du på om du skal betale eiendomsskatt neste år?

Aftenposten skrev tirsdag at Oslo kommunes inntekter fra eiendomsskatt stiger kraftig neste år.

Dette skyldes blant annet at økte boligpriser gjør at flere må betale den omstridte skatten, og at at hver enkelt skatteregning blir høyere.

I tillegg øker skattesatsen for boliger fra to til tre promille i 2017 og det innføres eiendomsskatt for næringseiendom.

Slik gjør du det

Nå kan du regne ut om du får eiendomsskatt neste år og helt nøyaktig hva du eventuelt må betale for din bolig ved å ta utgangspunkt i selvangivelsen for 2015.

Det er litt komplisert, men om du følger denne oppskriften skal det gå greit!

1. Hent frem selvangivelsen fra 2015. Her får du oppgitt ligningsverdien for din bolig i 2015. Det er dette tallet du skal bruke som utgangspunkt for å beregne hvor mye du får i eiendomsskatt neste år (i 2017).

2. Gang ligningsverdien med fire. Da får du den såkalte boligverdien.

3. Gang boligverdien med 0,8. Da får du det såkalte eiendomsskattegrunnlaget.

4. Trekk fra fire millioner kroner fra tallet du fikk som eiendomsskattegrunnlag. De fire millionene du trakk fra er et bunnfradrag.

5. Tallet du sitter igjen med nå skal ganges med 0,003 - fordi eiendomsskatten i 2017 er på tre promille.

Tallet du sitter igjen med nå er beløpet du skal betale i eiendomsskatt i 2017.

Her er noen eksempler på hvordan eiendomsskatten endrer seg fra 2016 til 2017 for tre ulike tenkte boliger i Oslo:

Rolf Øhman