MDG sier nei. Vil Høyre støtte Ap på Majorstuen?

Byrådspartiet Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil ikke være med på ferden. Det vil ha en mindre utbygging på tomten mellom Majorstuen skole og Frogner stadion enn det byrådet går inn for i sitt forslag.

Problemet er bare at MDG er med i byrådet, som de altså i denne saken er uenig med. Og ikke nok med det, partiet har også byråden for byutvikling, som håndterer saken.

Her kan du lese mer om planen som byrådet har foreslått, men som byrådspartiet MDG ikke vil støtte.

Både for og imot

– Hva skal velgerne tro når MDG rir to hester samtidig? spør Venstres Guri Melby. Hun mener partiet enten må være for utbyggingen, eller imot.

– De er begge deler. Partiet sitter i et byråd som fremmer en sak om en utbygging som går på bekostning av hensynet til barn og unge, og som partiets bystyregruppe er imot. Det blir det vanskelig å forholde seg til.

Stein Erik Kirkebøen

Melby mener at partiet ved å opptre slik i realiteten «har abdisert for resten av perioden, og gitt fra seg all makt internt i byrådet. Hun mener at hvis partiet ikke klarer å vinne frem i byrådet, så «bør det alliere seg med meningsfeller utenfor».

– Venstre burde gjort mer

MDGs bystyrerepresentant Beate Habhab er helt uenig, og mener Venstre bør konsentrere seg om sin egen politikk.

– De burde i sin tid i byråd sørget for en mindre utbyggerstyrt og bedre planlagt byutvikling, spesielt i områder der det fortettes. Det er vi i ferd med å få på plass, sier hun og mener de ikke sliter med samarbeidsproblemer i byrådet:

– I de to årene vi har holdt på, er det kun i denne saken og i spørsmålet om utbyggingsvolum på Ekebergsletta, at vi ikke har kunnet stille oss bak et forslag. I denne saken flagget vi vårt syn tydelig for lenge siden, men har ikke nådd frem i byrådet.

– Hvorfor er denne saken så viktig?

Feil sted å bygge høyt

– Vi er ikke imot tett utbygging rundt knutepunkter som Majorstuen, men vi er imot deler av denne utbyggingen. Vi støtter forslaget til kommunens eget fagorgan, Plan- og bygningsetaten. Vi mener man her har tatt for mye hensyn til utbyggernes interesser, og at det blir så tett og så høyt at det går for mye utover oppvekstforholdene til barn og unge. Men for oss er dette også en markeringssak, vi markerer at vi ønsker sterkere politisk styring med utbygging i byen, sier Habhab.

Vinkelgården var en litt mindre endring som også satte sinnene i kok på Majorstuen

Ap må ha hjelp

Siden byrådspartiet ikke vil være med på ferden, må Arbeiderpartiet finne andre allierte for å få flertall for utbyggingen når saken kommer opp i bystyret på høsten en gang.

Foreløpig er det bare Fremskrittspartiet som har sagt at det støtter byrådets forslag. Venstre og MDG er imot. Hverken byrådsparti SV eller støtteparti Rødt har bestemt seg ennå. Og KrF har bare én stemme.

... og kan få det av Høyre

Dermed kan Høyre bli tungen på vektskålen når saken skal avgjøres i bystyret.

– Vi har ikke bestemt oss og kommer ikke til å gjøre det før bystyregruppen har sagt sitt etter befaringen 9. august, sier Pia Farstad von Hall, som sitter i byutviklingskomiteen for Høyre.

– Vil muligheten for å gi byrådet et prestisjenederlag være sentral i deres vurdering?

– Nei. Slike saker er for viktige til at vi kan bruke dem i et politisk spill. Vi vil vurdere saken uavhengig av hva andre partier mener.

– Selv om dere da kan komme til å redde byrådet ut av en knipe?

– Ja, sier Farstad von Hall.

Hva gjør byrådet?

Og hva gjør byrådet hvis heller ikke Høyre faller ned på dets side?

– Dette er en sak hvor mange hensyn skal veies opp mot hverandre. Det har vært viktig for byrådet å sikre at opplæringsloven ikke brytes, og å sørge for at skolen får en gymsal. Det er en vanskelig sak, og jeg har forståelse for at MDGs bystyregruppe ser det annerledes enn byrådet, er alt MDGs byutviklingsbyråd, Hanna E. Marcussen vil si om problemstillingen.

– Er MDG villig til å stemme forslaget fra deres eget byråd ned i når saken kommer til bystyret?

– Vi er ikke der ennå, sier lederen av Oslo MDG, Harald A. Nissen.