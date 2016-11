MDG vil ta parkeringsplasser for å slippe vintersyklister frem

Rolf Øhman

I fjor testet Oslo kommune ut et nytt brøyteregime, og fjernet 120 parkeringsplasser langs Sognsveien, Akersgata og Ullevålsveien ved første snødryss. Det ble ramaskrik og bileierne i nabolagene fortvilte.

Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg mente dette var et meningsløst tiltak og symbolpolitikk, og at det undergraver tilliten til sykkel- og miljøsatsingen.

Vil vurdere å fjerne parkeringsplasser fra snøfall til snøfall

Men miljø- og sykkelbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) vil ikke love å ligge unna parkeringsplasser når snøen laver ned i vinter. For det å få flere til å sykle vinteren igjennom er et overordnet mål for byråden.

– Vi er nødt til å teste ut hvordan vi skal gjøre dette på den beste måten etter hvor mye snø som er varslet. Men det er opp til fagfolkene i kommunen å vurdere dette, sier hun.

Hun mener at den aller viktigste erfaringen fra i fjor vinter er at når veiene holdes fri for snø, så øker antallet vintersyklister.

– Vi ser at når biler står parkert foran sykkelveien som for eksempel i Ullevålsveien, så drar de med seg mye snø ut i sykkelveien. Derfor vil Sykkelprosjektet tilpasse tiltakene for å finne gode måter å brøyte sykkelveier.

Årets første snøfall vil ikke fjerne parkeringsplasser

Årets første snøfall over Oslo er på vei, og Yr har meldt om opp til en halv meter snø i løpet av helgen.

– Vi kommer ikke til å fjerne parkeringsplasser i forkant av dette snøfallet, sier Rune Gjøs i Sykkelprosjektet i Oslo kommune.

– Forsterket vinterrydding av sykkelveiene er høyt prioritert, og vi kommer til å gjøre det samme som vi gjorde i fjor. Nemlig å fjerne snø og holde et høyere driftsnivå enn tidligere,

Det ble gitt 20 millioner til vinterdrift av sykkelveiene for 2016, og det er penger igjen til å fortsette brøyting ut året.

I 2017 blir driftsbudsjettet økt med ytterligere 3 millioner. Det vil føre til at det blir mulig å etablere høy standard på en større del av sykkelveinettet.

Folk kjører nabolaget rundt for å finne plass til bilen. Er syklistene blitt en hellig ku?

40 prosent fler vintersyklet i fjor vinter

– Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra syklistene i fjor vinter, sier han.

Kommunens tellepunkter viste at vintersyklingen økte med 40 prosent sammenlignet med tidligere år.

Fra desember 2015 til mars 2017 ble det registrert ca. 7.2 millioner sykkelreiser i Oslo, en økning fra 4,2 millioner året før. Til sammenligning var veksten på våren og sommeren 2016 på 15 prosent, opplyser Gjøs.

– I tillegg til å rydde snø feier vi sykkelveiene minst en gang i uken, og får bort løv, stein, glass og grus fra sykkelveien, sier han.

– Vi ønsker bare å gjøre mer. Det er viktig å fjerne snøen fort slik at folk vet at sykkelveinettet er tilgjengelig. Men erfaringen er at å prioritere drift av sykkelveinettet en suksess.

Dette er kommunens satsing på vintersykling:

I november 2015 ble satsingen på drift og vedlikehold av sykkelveinettet trappet opp kraftig. Da startet Oslo kommune med nye driftsrutiner, som betydde at en prioritert del av sykkelveinettet på 58 km blir feiet ukentlig og holdes åpne gjennom hele vinteren.

Prioriterte sykkelveier brøytes når det har falt 2 cm snø. Disse brøytes etter bar vei-prinsippet og skal være snø og isfrie. Alle prioriterte sykkelveier skal være ferdig brøytet senest 5 timer etter at brøytekriteriene er nådd.

De resterende veiene brøytes etter det har falt 5 cm snø. Disse veiene skal tilstrebes å holdes åpent og tilgjengelig hele året, men det kan skje at det har en lavere kvalitet og tilgjengelighet.

Dette

Kilde: Sykkelprosjektet i Oslo kommune

