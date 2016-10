Mandag var det fortsatt søppel-trøbbel i Oslo

I forrige uke – og i helgen – har hauger med uavhentet søppel hopet seg opp i Oslo. Mandag morgen var det fortsatt uavhentet søppelcontainere som møtte mange.

Bildet øverst i saken viser at søppelberget ikke var ryddet i Dalsbergstien på St. Hanshaugen natt til mandag.

Fredag lovet kommunen bot og bedring og at alt skulle bli ryddet i løpet av helgen. På tross av løfter var ikke alt på stell rundt om i byen mandag morgen.

– Det ble totalt sett samlet inn normal mengde avfall i forrige uke. Men det er fortsatt noen av våre abonnenter som ikke har fått hentet avfallet sitt på lang tid. Dette beklager vi på det sterkeste, og viderefører og forbedrer innførte tiltak, forklarer direktør Pål A. Sommernes i en pressemelding sendt ut av Renovasjonsetaten kl. 13.45 i mandag.

Samlet inn 378 tonn i helgen

Årsaken er innkjøringsproblemer.

3. oktober ble innsamlingen av avfall i Oslo overtatt av Veireno AS, på oppdrag fra Oslo kommune, Renovasjonsetaten.

Resultatet er at søppelbergene har hopet seg opp, og Oslo kommune har mottatt over 5512 klager på manglende tømming.

Mandag morgen var antallet klager redusert til 1529.

Line Østhagen

Et av stedene som ble møtt av et skrekkelig syn mandag morgen var ved Nordre Ås barnehage i Søndre Nordstrand.

– Det så helt forferdelig ut. Fugler hadde dratt søppel ut over hele plassen. Vi kan nå melde om at søppelet nå er hentet og ryddet i løpet av formiddagen, forteller Elisabeth N. Jensen, leder ved Nordre Ås barnehage.

Fortsetter med helgebemanningen

Veireno har jobbet på spreng og kjørt bort søppel i hele helgen. Administrerende direktør Jonny Enger sier de har samlet inn 378 tonn husholdningsavfall i helgen.

I løpet av forrige uke ble det samlet inn 2657 tonn husholdningsavfall. Til sammenligning ble det samlet inn 2509 tonn husholdningsavfall i en tilsvarende uke i september, uke 37.

Veireno AS melder videre at de fortsetter med økt bemanning og bruk av reservebiler for å redusere forsinkelser og håndtere avvik. Helgeinnsamlingen fortsetter så lenge det er behov