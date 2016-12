Hvis hunden eller katten din er engstelig, kan du få hjelp før nyttårsaften hos en lokal veterinær. Man skal ikke gi dyr menneske-medisiner. I fjor kom en ny type beroligende medisiner, spesielt med tanke på hunder.

– Medisiner vi kan gi for å berolige dem, bør prøves ut før nyttårsaften. De virker ikke på alle individer, sier sjefveterinær Monica Heggelund ved Evidensia Oslo Dyresykehus. Rundt nyttår får dyresykehuset, som er døgnåpent, oftest inn dyr som har forspist seg, har diaré eller kaster opp.

– Det er mye forspisninger, men sjelden skader etter nyttårsraketter, sier Monica Heggelund.

Fakta: Gode tips til nyttårsaften med dyr Dyr liker ikke høye smell og mye lys som på nyttårsaften. For å unngå at de blir redde, er det lurt å trekke for gardiner og oppføre seg som vanlig. Dyr som er engstelige bør ikke være alene på nyttårsaften. Det finnes beroligende dufthormoner og spesielle medisiner for dyr hos veterinær. Enkle triks kan være å spille musikk de er vant til, sette på vaskemaskinen, støvsuge etc. Ikke ta dyrene med ut. De bør ha et sted inne der de kan trekke seg tilbake og hvile. Ikke test ut menneske-medisiner på dyr. De tåler ikke det. Kontakt veterinær om du mener hunden eller katten din trenger hjelp til å roe seg på nyttårsaften.

Rolf Øhman

Hun forteller at også marsvin og kaniner blir redde når nyttårsrakettene lyser opp himmelen. Men de har som regel egne gjemmesteder. Det bør katter og hunder også ha, i det minste rolige steder å oppholde seg.

– Hva er det lureste man gjør?

– Vær sammen med dyrene i et rom uten vinduer, for eksempel i gangen. Sett på musikk de er vant til. Det aller beste er å være hjemme med dyrene. Dyr som er engstelige, bør ikke være alene. Vi har fått inn dyr som har skadet seg skikkelig alene hjemme. Og det har hendt hunder har stukket av og blitt påkjørt, sier Monica Heggelund.

Hun påpeker at det er stor forskjell fra hund til hund på hvor engstelige de er. Det er mer individavhengig enn raseavhengig.

Johannessen, Sara / SCANPIX

Du kan spraye dufthormoner i rommet

– Hva med katter?

– De er vanskeligere å gi medisiner, fordi katter reagerer veldig individuelt på medisinene. Katter er også flinkere til å gjemme seg, så de gjør ikke så mye ut av seg. De kryper sammen, som marsvin.

Både katter og hunder kan få hjelp av feromoner, dufthormoner. De er ikke reseptbelagte og kan kjøpes hos veterinær. Man kan spraye det i rommet, ha det som halsbånd eller i dispenser. Duften er beroligende og bør helst spres i rommet en uke før nyttår.

Eva Egeberg i Moss, leder for Smådyrpraktiserende veterinærers forening, synes dyreeierne er blitt flinkere til å lytte til råd. Flere reiser til fjells for å unngå rakettbråket.

I tillegg er valgmulighetene for å få en fin nyttårsaften med dyrene bedre enn før:

– Det er kommet en ny medisin for hund. Den virker angstdempende og beroligende. Før i tiden måtte veterinærer skrive ut angstdempende medisiner som egentlig var beregnet på mennesker. De medisinene kunne forsterke angsten hos dyrene i stedet for å dempe den, fordi hunden merket at den mistet kontrollen, forteller veterinær Eva Egeberg.

Hun har selv en engstelig hund. Hun trekker derfor for gardinene og setter på TV. Eller drar til fjells.

– Skal man kose ekstra med dyrene når rakettene skytes opp?

– Hvis man koser for mye med dem, kan det faktisk forsterke redselen. Det er nok å sitte rolig sammen med dem. Jeg bruker en «thundershirt», som klemmer rundt kroppen og gir en følelse av trygghet hos hunden. Det finnes også helsekost for hunden, med melkeproteinet kasein. Det er basert på samme prinsippet som at mennesker skal ta seg et glass varm melk om vi ikke får sove, sier Egeberg, som også anbefaler dufthormoner, feromoner.

Begge veterinærene anbefaler å la hunden bli inne. Det er bedre å gå en lang tur med den tidligere på dagen.