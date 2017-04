Mange rammet av togstans på Oslo Sentralstasjon

Christina Pletten

Nesten alle tog på vei til eller fra Oslo S i østgående retning måtte snu mellom klokken 13.15 og 16.45 skjærtorsdag. Også Flytoget ble rammet.

– Det er en teknisk feil ved Brynsbakken som gjør at vi nesten ikke har spor som kan brukes inn til Oslo S for trafikk mellom Oslo S og Lillestrøm, sier pressevakt Harry Korslund i Bane NOR.

Brynsbakken ligger like øst for Oslo S.

– Vi jobber med feilsøking. Slik det ser ut nå vil det være normal trafikk igjen fra cirka klokken 17, sier Korslund.

Det foregår en del planlagt jobbing på toglinjene i påsken, og togtrafikken er derfor redusert. Antall avganger er også begrenset fordi det er skjærtorsdag.

– Det er selvsagt ille for de som er berørt, men det er langt færre passasjerer som rammes enn det ville vært på en ordinær torsdag, sier Korslund.

Bane NOR fikk melding om den tekniske feilen klokken 13.15.

– Siden vi har stort omfang av planlagte arbeider på toglinjene i påsken, er mye av togtrafikken allerede erstattet av buss for tog og andre alternative transportmetoder, sier Korslund.

Busskø på Gardermoen

Flytoget har satt opp buss som erstatning for tog fra Oslo Lufthavn til Oslo S. Torsdag ettermiddag var det lang kø fra terminalen til holdeplassen for bussene.

– Vi anslår at rundt 1000 passasjerer er rammet av dette. Det er beklagelig, men vi gjør så godt vi kan. Reisegarantien vår gjelder i tilfeller som dette, det vil si at hvis du blir mer enn 30 minutter forsinket slik at du ikke rekker flyet ditt, får du dekket ny flybillett. Noen passasjerer har fått ny flybillett i dag, sier kommunikasjonssjef Ida Fottland i Flytoget.

På grunn av omfattende arbeider på toglinjene rundt Oslo S i påsken, i tillegg til den tekniske feilen som er oppdaget, oppfordrer NSB alle reisende til å sjekke om deres tog er berørt på hjemmesiden til NSB.