Manglerud Star-lederens anke avvist av lagmannsretten

25. oktober i fjor ble tidligere leder i idrettslaget Manglerud Star, Tom Arne Nyborg, dømt til fengsel i 2,5 år. Ett år var betinget. Han ble dømt for å ha begått en rekke brudd på flere lover.

Oslo tingrett fant ham blant annet skyldig i grov utroskap, og mente han hadde påført MS-systemet, idrettslaget og flere aksjeselskap et samlet tap på 24,3 millioner.

Anker avslag til Høyesterett

Nyborg har anket domfellelsen for grov utroskap på saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling.

Lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre frem, og at den bør nektes fremmet etter straffeprosessloven.

Nyborg aksepterer ikke dette, og har, i følge hans forsvarer Siri Langseth, anket avslaget videre til Høyesterett. De hevder at han ikke forsettlig har handlet mot selskapets/stiftelsens tarv.

Da begynte å butte, valgte han å «gønne» på. Det var kanskje ikke så smart.

Var gjennom fem konkurser før ledervervet

Lagmannsretten skriver at det «er intet som tilsier at tingretten har trådt feil når den har kommet til at Nyborg forsto at måten han drev selskapene på var lovstridig og at han utsatte de avgivende selskap/stiftelser og deres kreditorer for økonomisk tap og de ga mottakende enhetene en uberettiget vinning» og viser til at Nyborg har vært gjennom i alt fem konkurser, hvorav to personlige konkurser før han trådte inn i Manglerud Star-systemet som daglig leder.

Høyesterett har foreløpig ikke mottatt noen anke.