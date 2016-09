Mann (62) tiltalt for drap på kona (49)

Kvinnen døde i løpet av natt til lørdag 6. juni i fjor.

Hun skal ha ligget død i flere timer i leiligheten på Rødtvet i Groruddalen før en ansatt i hjemmetjenesten slo alarm ved 10.30-tiden. Den ansatte skulle besøke ekteparet i jobbsammenheng.

Blir tiltalt

Også ektemannen var skadet, men politiet har ment at det var skader han hadde påført seg selv. Mannen ble pågrepet og siktet i saken. Han erkjente de faktiske forholdene i et avhør med politiet. Nå har Oslo statsadvokatembeter tatt ut tiltale i saken.62-åringen er tiltalt for forsettlig drap.

– På bakgrunn av etterforskningen i saken og bevisvurderingen har Riksadvokaten beordret tiltale i saken, sier konstituert førstestatsadvokat Katharina Rise.

– Med tanke på at mannen innrømmet forholdet; hvorfor har det tatt så lang tid før tiltalen ble tatt ut?

– Det tar alltid lang tid å etterforske et drap. I tillegg til avhør av den siktede skal politiet avhøre andre personer, gjøre kriminaltekniske undersøkelser og foreta andre etterforskningsskritt. Det tar endel tid, svarer Rise.

Hun skal være aktor når saken kommer opp i Oslo tingrett, men ønsker ikke å gi flere opplysninger om saken på nåværende tidspunkt.

Erkjenner straffskyld

Mannen forsvarer, advokat Tor Kjærvik, sier at hans klient erkjenner straffskyld.

– Han erkjenner straffskyld for drapet, sier Kjærvik.

– Hvorfor gjorde han det?

– Jeg ønsker ikke å gå inn i motivene, svarer Kjærvik.

Den tiltalte sitter fremdeles i varetekt. Saken begynner i Oslo tingrett 14. november.