Mann dømt for å ha skutt kvinne i øyet

Skyteepisoden skjedde i mai 2013 på Høybråten i Oslo. Den da 22 år gamle kvinnen og søsteren hennes hadde møtt mannen på pub og ble med ham til Høybråten. De hadde ikke møtt hverandre før.

Mannen har i retten forklart at han på grunn av alkohol og andre stoffer ikke husker så mye fra den aktuelle dagen, men han har forklart at han noen dager før hadde funnet pistolen og patroner i skogen. Mannen har innrømmet at våpenet gikk av fordi han trakk i avtrekkeren, men han visste ikke hvorfor han gjorde det og husker ikke om han pekte på kvinnen med våpenet.

Søsteren til kvinnen som ble truffet av skuddet, har forklart at mannen tok fram våpenet, lekte og tullet med det og svingte det rundt fingeren.

– Tiltalte er sterkt å bebreide for å ha tatt fram og håndtert pistolen uten å undersøke om våpenet var ladd eller uladd, særlig med tanke på at det var flere mennesker til stede i leiligheten, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Retten mener mannen har handlet grovt uaktsomt, men at det er formildende at mannen har tilstått og erkjent straffskyld.

Mannen er dømt til å betale kvinnen drøyt 1,8 millioner kroner i erstatning og 600.000 kroner i oppreisning.