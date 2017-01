Mann funnet omkommet etter bilulykke og mange timers leteaksjon

«Pårørende er varslet. Søk er avsluttet og mannen blir sendt til obduksjon», melder politiet på twitter.

Politi og letemannskap søkte tirsdag morgen etter sjåføren i en bilulykke natt til tirsdag. Bilen havnet på taket etter en utforkjøring. Meldingen om at mannen var funnet omkommet kom klokken 1.20

Leteaksjonen ble startet da politiet kom over en bil med blod i, men det var ingen personer i nærheten.

@opsenfollo: Vedr søk etter person ifm ulykke på Gml Mossevei. Mannen er funnet omkommet i nærheten til ulykkesstedet. — Politiet Follo (@opsenfollo) January 3, 2017

Politiet fikk melding om bilen som lå på taket i Gamle Mossevei i Oppegård kommune i Akershus like etter klokken 1 natt til tirsdag. Søket foregikk med full styrke på morgenen og ut over formiddagen, og politiet ba folk i området Kolbotn og Ingieråsen sjekke hager, boder og uthus for å se om den savnede mannen er der.

Politiet visste hvem som var bileier og at vedkommende hadde kjørt bilen.

Det ble funnet blod i og utenfor bilen, men ingen ytterligere spor.

Politiet lette med hundepatrulje, og Norsk redningshunder med elleve hunder, Røde Kors og Norsk Folkehjelp bisto i søket. Politihelikopteret deltok også i søket i løpet av natten.