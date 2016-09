Mann i 20-årene tatt i Stavanger for ran i Oslo

Det var litt over klokken tolv sist søndag en mann kom inn i kiosken. Han viste frem en pistol, og truet betjeningen til å gi fra seg penger.

Ingen ble skadet fysisk under ranet.

Ransmannen ble filmet av overvåkingskamera med gode bilder.

– På grunn av god personkunnskap ble mannen raskt identifisert av ansatte i Oslo-politiet. Det ble sendt ut bilder av mannen til alle patruljer, og natt til mandag fikk vi informasjon om at han var på Oslo Sentralstasjon, og hadde gått på et tog til Stavanger, sier leder for ransgruppen i Oslo, Tor Erik Hoøen.

Bildene av mannen ble sendt til politiet i Stavanger, og natt til onsdag ble han pågrepet der.

– All honnør til politipatruljen i Stavanger som kjente igjen mannen fra bildene vi hadde sendt over, sier Hoøen.

I forbindelse med pågripelsen ble det funnet en pistol på mannen.

– Mannen blir fraktet til Oslo og skal avhøres. Han fremstilles for varetektsfengsling på fredag, sier politiadvokat Carol Sandbye.