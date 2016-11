Mann skadet i knivstikking i Oslo

– Mannen i 20-årene er kjørt til legevakten. Han er ikke alvorlig skadd, sier operasjonsleder Cathrine Silju i Oslo politidistrikt til NTB.

Han skal være skadd i armen og i brystet.

Knivstikkingen skjedde i en leilighet i Dalsbergstien. Mannen i 50-årene ble pågrepet i boligen.

Ifølge NRK skal de to mennene ha kranglet forut for hendelsen. En kvinne var også i leiligheten og var vitne til episoden. De første rapportene sa at kvinnen var alvorlig skadet i hendelsen, men dette er senere rettet av politiet.

Politiet fikk melding om saken i 10.30-tiden fredag formiddag.