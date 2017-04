Mann skal ha blitt ranet i eget hjem i Oslo

Ved 21.30-tiden skal to ranere ha truet seg inn i hjemmet til mannen i 40-årene, som bor på Stovner i Oslo.

– Han sa at det kom to personer med det han mente var pistoler. De ringte på, dyttet han inn i huset og truet han til å gi fra seg pengene han hadde. Han hadde ikke penger, men vi vet at det er tatt en mobil, forteller politiets operasjonsleder Line Scott ved Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Hun forteller at politipatruljer med og uten hund har søkt etter gjerningspersonene mandag kveld.

– Nå har vi tatt ned søket, men vi driver fremdeles og sikrer kriminaltekniske spor og er på rundspørring hos naboer for å høre om de har sett noe, sier hun ved 23-tiden.

Den fornærmede beskrives å være uskadet, men sterkt preget av hendelsen. Han blir avhørt mandag kveld.

– Det er en uvanlig hendelse og langt fra noe som skjer hver dag. Det er helt klart en spesiell hendelse. Vi jobber ut fra de opplysningene han har gitt oss, så må etterforskningen vise hva som har skjedd, sier Scott.

Etter det hun kjenner til har det ikke vært andre lignende hendelser i Oslo-området den siste tiden.