Mann truet med våpen på Tøyen

Søndag klokken 12.45 tok en mann kontakt med politiet, og fortalte at han hadde blitt truet med en pistol ti minutter tidligere. Hendelsen fant sted i Herslebs gate på Tøyen.

Vi søker i området etter en mann i 30 årene, iført en svart joggebukse og en svart hettegenser. — Politiet i Oslo OPS (@oslopolitiops) September 4, 2016

– Det viste seg at han kjenner gjerningsmannen. De to hadde avtalt et møte og det er i den forbindelse det har skjedd noe, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt.

Den fornærmede mannen har forklart til politiet at gjerningsmannen har fått med seg et pengebeløp.

– Han har ikke gått etter tilfeldige på gaten. Det er ingenting som tyder på at han er farlig for andre, sier Ullsand.