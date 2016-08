Markaplass solgt - 3,5 mill. under takst

En drøy budduell til tross: Markaplassen Lørenseter midt i Nordmarka ble torsdag kveld solgt langt under takst og prisantydning.

– Usikre på hva de kunne få

Høyeste bud stoppet på 10,1 millioner kroner, mens småbruket hadde en markedstakst på 13.690.000 kroner.

Markaeiendommen består av til sammen åtte bygninger med stort behov for oppussing. De to eldste byggene antas å være fra 1700-tallet.

– Det har vært stor interesse rundt salget, men det var ikke akkurat noen folkevandring til visningen. Jeg hadde en del interesserte på liste, men budkampen sto mellom to personer, sier eiendomsmegler Pål Ivar Lauritzen hos Koppang Landbruks- og Næringsmegler.

– Hva forventet dere å få for eiendommen?

– Vi visste ikke hva vi skulle tro. Det er vanskelig å taksere en slik eiendom. Hadde det vært to med storkapital, kunne en budrunde gått til værs. Her var det to vanlige mennesker som kom med bud.

– Selger og vi har vært helt ærlige på at stedet har et stort rehabiliteringsbehov. Da man ble gjort oppmerksom på det, var det nok en del som datt av lasset. Her må du påregne kostbar oppussing og mye innsats, sier Lauritzen til Aftenposten.

Fakta: Lørenseter Eiendommen på 130 dekar består av 384 kvm boligareal fordelt på følgende bygninger : Våningshus, gammelstua, skolestua med vedskjul, grisehuset driftsbygningen, sommerfjøset, vedskjul, traktorgarasje og Arildhytta ved Lørensetertjern, med utedo, skjul og badstu. Gamlestua og sommerfjøset er de eldste bygningene, antas å være fra 1700-tallet. Øvrige bygninger på tunet er oppført mellom 1890 og 1930. Eiendommen selges som dødsbo av arvinger, som ikke har hatt tid og ressurser til å pusse opp. Skiforeningen skriver på sine nettsider at Lørenseter var serveringssted allerede rundt 1900, og at Sigrid Undset i mange år var fast gjest.

Drømte om hest og småbruk i marka

Det han kan si om kjøperen er: – Det er en 35-årig kvinne som er veldig glad i Marka og i å gå på ski. Hun har drømt om å ha et småbruk i Marka. Stedet blir bolig, og hun skal ha hest der, sier Lauritzen.

Redningsaksjon

I prospektet står det at rivning og total gjenoppbygging av hovedhuset bør vurderes:

«Bygningsmassen på gården trenger sårt den omsorg som den fortjener Lørenseter har dessverre fått et betydelig etterslep av vedlikeholdet over flere år og trenger en redningsaksjon for å igjen fremstå som en perle midt i Nordmarka.»

Eiendomsmegleren Lauritzen tror at Lørenseter nå får en eier som kan «reise kjerringa», som selger skriver i salgsprospektet.

– Hun har familie som hjelper henne med arbeidet som kreves, sier han.

– Har kjøper sagt noe om hun vil åpne for servering på Lørenseter igjen?

– Nei, svarer Lauritzen.