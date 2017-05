Matoperatør om Oslo Lufthavn-slakten: – Vi tar tilbakemeldingene svært alvorlig

På Oslo Lufthavn drifter SSP blant annet restaurantene Havsalt, Starbucks, Seafood Bar og O’Learys. I tillegg driver de Ritazza og Pizza Hut, som begge fikk terningkast én av Aftenpostens anmeldere.

I en e-post til Aftenposten skriver administrerende direktør i SSP, Morten Solberg Nilsen at han er skuffet over anmeldernes dom.

– Dette syns vi er trist, og vi tar tilbakemeldingene svært alvorlig.

Direktøren forteller at selskapet vil følge opp vurderingene fra Aftenposten snarest. På spørsmål om hvorfor prisene er såpass høye, svarer Nilsen at SSP ønsker å være konkurransedyktige.

– Vi er opptatt av å tilby «value for money»-løsninger for våre kunder. Det er trist at Aftenposten ikke opplever det slik, avslutter direktøren.

Olav Olsen

Mener matutvalget passer «enhver lommebok»

Oslo Lufthavn åpnet sin nye terminal i april, etter å ha brukt 14 milliarder på utvidelsen. Torgeir Kjos Sørensen, kommersiell direktør for Oslo Lufthavn, mener at mattilbudet på Oslo Lufthavn nå er blitt mer variert.

– Totalt sett har vi fått et bredere utvalg som skal passe for enhver lommebok og enhver smak, sier Sørensen til Aftenposten.

– Vi ønsker alltid best mulig tilbakemeldinger og synes dette var under det vi hadde vi hadde håpet på. Vi vil likevel påpeke at flere av de anmeldte serveringsstedene vil bli faset ut til fordel for nye konsepter. Eksempelvis vil Pizza Hut bli erstattet med Two Tigers, sier den kommersielle direktøren.

Sørensen viser til at mange av spisestedene er nyåpnet, og forteller at Oslo Lufthavn har tillit til at operatørene leverer som de skal.

– Selv om enkelte av terningkastene i denne anmeldelsen ikke var som vi håpet, tar det ikke fra oss troen på at «gode opplevelser har fått større plass». Vi er sikre på at økt konkurranse vil bidra til å heve kvaliteten på serveringen ytterligere.

Olav Olsen

– Høye priser og lav kvalitet på maten gjør Oslo Lufthavn mindre attraktiv

Luftfartsekspert Espen Andersen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Han reiser selv hyppig med fly, og kjenner seg igjen i anmeldernes slakt av maten på Oslo Lufthavn.

– Det er en grunn til at jeg spiser på loungen. Personlig syns jeg det blir for dyrt og for dårlig, med kjedelige baguetter og lignende. Men det skal sies at Oslo Lufthavn har den beste flyplassmaten i Norge. For eksempel er tilbudet i Bergen helt på trynet, sier forskeren.

Andersen tror årsaken til at matprisene på Oslo Lufthavn er så høye, er at restaurantene selv må betale høy husleie.

– Gjør kvaliteten og prisene på maten Oslo Lufthavn mindre attraktiv?

– Ja, det gjør det så absolutt. Det burde vært bedre mat der. Men vi nordmenn er ganske kjedelige – det norske folk liker Egon og Grandiosa, så spørsmålet er hvor mye kvaliteten på maten egentlig betyr for folk flest.

BI-forskeren har ikke vært på Oslo Lufthavn siden ombyggingen, men bemerker at han vanligvis opplever at restaurantene er fulle. Også de som nå har fått lave terningkast.

Foto: Torbjørn Brovold / Pressebilde

Mener nordmenn i feriemodus gjerne kjøper dyrt

Ifølge Andersen kan restaurantene bety «ganske mye» for flyplassenes økonomi. Han påpeker at Avinor gjennom Oslo Lufthavn finansierer mesteparten av småflyplassene rundt om i Norge.

Forskeren omtaler flyplassen som «Norges største kjøpesenter,» på grunn av den store omsetningen flyplassen genererer.

– Men hvem er egentlig flyplassrestauranter ment for?

– De er ment for reisende som er der uansett. Si at du har to-tre timer å slå ihjel – å ta flytoget inn til byen for å spise er ikke et alternativ, og det finnes ingen Rimi på Gardermoen. Hva skal du gjøre da?

BI-forskeren mener at alternativet for studenter og andre som syns prisen blir for stiv, er å ta med matpakke og tom vannflaske. Men han mener at nordmenn flest ofte er mer villige til å betale ekstra når de først kommer i feriemodus.

– Når man bestiller billett er folk ekstra nøye på å finne en rimelig pris. Så bruker man kanskje litt mer på hotell, og når man til slutt kommer til bar og taxi er alle hemninger borte, mener Andersen.

Derfor er han rimelig sikker på at restaurantene på Norges største flyplass ikke kommer til å gå under med det første, til tross for slakten fra Aftenpostens anmeldere.