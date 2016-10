Måtte be i 13 minusgrader - fredag fikk de moderne moskebygg

– Vi har i en årrekke holdt til i midlertidige lokaler. Blant annet har vi hatt fredagsbønnen i Plasthallen (en idrettshall) de siste årene. På det kaldeste ble det målt minus 13 grader der. Derfor er dette en stor dag for muslimer i Søndre Nordstrand, sier Hafiz Mukhtar Ahmad som bor på Bjørndal.

Jan Tomas Espedal

Nærmere 1000 kvinner og menn var til stede under den offisielle åpningen til religions- og kulturhuset til Søndre Nordstrand Muslimske Senter (SNMS) på Mortensrud fredag formiddag. Mange av dem som er aktive i menigheten en muslimer som er født eller oppvokst i Norge. Derfor var så å si alle talene i åpningsseremonien på norsk.

– Dette betyr veldig mye for min familie. Nå får vi et godt tilbud både til barna og kvinnene. Mine sønner får i dag koranundervisning på internett. Nå kan de få undervisning i et muslimsk miljø. På grunn av plassmangel har vi ikke hatt aktiviteter for kvinner i menigheten. Nå blir det også aktiviteter for oss, sier tobarnsmoren Maria Yousaf som bor på Mortensrud.

Jan Tomas Espedal

Spilte «Ja vi elsker»

Den norske nasjonalsangen ble spilt høyt da Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) heiste det norske flagget rett utenfor inngangen til bygningen.

– Det er veldig hyggelig å være her. Særlig med tanke på at menigheten legger opp til tett dialog med alle religioner i nærområdet og vil ha aktiviteter for flere grupper, sier Borgen.

Jan Tomas Espedal

Selv om bygningen har fått en liten kuppel, så skiller den seg ut fra andre moskeer i Oslo.

– Dette vil gjøre det enklere for folk å gå inn, uansett tro og bakgrunn, sier Borgen.

Det vil være plass til litt over 300 personer i moske-delen av bygningen. Prisen har kommet på nesten 50 millioner kroner. Siden det er forbudt med renter i islam, har menigheten brukt oppsparte midler, lånt penger fra medlemmer og hatt innsamlingsaksjoner i flere år. Selve byggingen har tatt nøyaktig to år.

Jan Tomas Espedal

– Herfra skal vi gi riktig kunnskap om islam. Her blir det ikke bare bønn, men også andre aktiviteter som bordtennis, leksehjelp og morsmålsundervisning. Dette er for øvrig et av Nordens mest moderne religionsbygg, skryter styreleder Tahir Mahmood Salam.

Dempet arkitektur

Norges mest kjente moskéarkitekt, Frithjof Wiese, har tegnet den nye bygningen til SNMS. I motsetning til de to andre moskeene han har tegnet på Grønland, mangler signalbygget på Mortensrud minareter. Også kuppelen er ganske liten.

Jan Tomas Espedal

– Jeg har alltid vært opptatt av religiøse bygg og har tegnet flere både i Norge og i utlandet. Her har vi prøvd å tilpasse moskebygningen til vårt samfunn. Jeg ønsker at barna som vokser opp nå, ikke kommer til bestefars bygningsidé fra Lahore, men til en bygning som er integrert i samfunnet de lever, sier Wiese som også har tegnet An’Nafis- moskeen i Algerie.