Meglere spår opptil 25 prosent dyrere leiligheter i Oslo

Mandag kommer Eiendom Norge med sine tall for boligprisene i august, men Dagens Næringsliv har bedt et knippe meglersjefer i hovedstaden se litt lenger fram. Administrerende direktør Grete W. Meier i Privatmegleren er den som kommer med den høyeste prognosen.

– Jeg tror dessverre at leilighetsprisene i Oslo vil stige mer enn 25 prosent i 2016.

Vanligvis er juli den roligste måneden i boligmarkedet. Sånn var det ikke i sommer.

– Boblesignal

DNB Eiendom-sjef Terje Halvorsen er noe mer beskjeden på vegne av boligmarkedet i hovedstaden, men sier han ikke blir overrasket dersom fasiten viser mer enn 20 prosent når året er omme.

Prisveksten i de tolv månedene fram til juli var på 15,5 prosent. Odd Nymark i EiendomsMegler 1 Oslo tror årsprisveksten for 2016 ender så vidt under det og blir på 15 prosent.

En prisvekst på opp mot 25 prosent er et tydelig boblesignal, mener sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets.

– Boligprisveksten har i tidligere pressperioder kommet opp i over 20 prosent år over år, så vi kan ikke utelukke at noe slikt vil skje igjen, men i så fall vil jeg si det er stor fare for at du får en korreksjon i etterkant, sier hun til avisen.

– Kommunen bidrar

Oslo kommune er selv med på å drive opp prisene på boliger i hovedstaden, skriver Nettavisen. Det skjer fordi kommunen på ulike vis subsidierer boliger for en del personer som ellers ikke ville hatt råd til å bo i byen. Både gjennom direkte pengestøtte og ved å kjøpe opp boliger som leies ut lavere enn markedsleien.

– Kommunen er aktiv i budrunder og bidrar til at mange boliger blir stadig dyrere, sier Christian Dreyer i Eiendom Norge. Han mener kommunen er en stor aktør i Oslo og påpeker at kommunale bud kan være med på å drive opp prisen også der kommunen ikke ender opp som kjøper til slutt.

4.817 kommunale leietakere fikk redusert husleie gjennom én av Oslos støtteordninger i fjor. Hvor mange som får tilskudd gjennom en ordning for folk på pensjon og trygd, er ikke kjent. I tillegg delte Husbanken ut statlig bostøtte til 22.942 husstander i 2015. (NTB)