Meldte om skyting og slåssing på Kalbakken

Operasjonsleder Gjermund Stokkli sier til VG at de søndag kveld mottok flere melding om slagsmål i Gårdsveiene på Kalbakken i Oslo.

– Vi har fått meldinger om at flere personer har slåss. Vitner har opplyst til oss at det har blitt avfyrt skudd og at minst en person er hardt skadet. De skal deretter ha stukket av med bil, og da politiet kom til stedet var det ingen der, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til avisen.

– To eller tre biler kjørte fra stedet. Vi har spor etter skudd som er avfyrt, men vet ikke om noen er skadet, sier Stokkli til NTB.

Politiet leter nå etter flere personer i området.