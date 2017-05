Middelalderbyens 1000 år på fem minutter

På 1000-tallet

Økende handel med Europa gjør Oslo til et viktigshandelssted med Østre strete (Strømsveien) til en viktig tilførselsvei ned til byens første havn (Sørenga). Olav Kyrre utnevner Oslo til bosted for Sør-Norges biskop og lar bygge en bispegård nord for havnen.

På 1300-tallet

Som nyutnevnt konge gjør Håkon V Magnusson Oslo i 1314 til sin styringsby («hovedstad») og styrker området nede ved havnen (Sørenga). Samtidig bygger han opp en ny og sterkere borg (Akershus festning) på den andre siden av Bjørvika. Middelalderbyen er nå på det største med et viktig sentralt Oslo torg øverst i Bispeallmenningen (krysset Oslo gate / Bispegata).

På 1600- og 1700-tallet

Etter en bybrann i 1624 anlegger Christian IV en ny og tryggere by innunder Akershus festning, og befaler borgerne å forlate middelalderbyen Oslo. Den nedbrente byen blir overdekket med jord, og Oslo blir derved først gjemt og så glemt som et forlatt fortidsminne utenfor Christiania.

På 1800-tallet

Den gamle byen Oslo blir gjenoppdaget når det skal anlegges jernbane gjennom området. Arkeologer gir det tilnavnet «Nordens Pompeii». Ca. 1880 blir Bispegata forlenget over det glemte og nedgravde Oslo torg.

På 1920- og 1930-tallet

En firespors jernbanetunnel blir bygget gjennom løsmassene under St. Hallvardskatedralen, og ruinene blir gjenoppsatt i en nyanlagt Minnepark (Ruinparken).

På 1960-tallet

Bispegata utvides kraftig og bruker deler av St. Hallvardskatedralens ruiner i Minneparken (Ruinparken) som fundament.

På 1980-tallet

Nye store veiplaner legger trafikken utenom den gamle Oslo middelalderby (Gamlebyen).

På 1990-tallet

Den første middelalderfestivalen finner sted i 1993 og St. Hallvards dag blir to år senere markert som middelaldersk kulturdag. Etter at Ekebergtunnelen er åpnet, blir Loenga bru i 1996 den første firefelts veibru som rives i Norge. I år 2000 blir Vannspeilet anlagt for å angi Middelalderbyens opprinnelig strandlinje på 1300-tallet. Samtidig blir kongens område (Sørenga) omgjort til Middelalderparken.

På 2000-tallet

Oslo bystyre vedtar enstemmig å gjenopprette Oslo torg som et «Middelalderbyens hjerte». Men på tross av både statlige, kommunale og private planer om en gjenerobring av helheten, mangler Oslos sjeldne middelalderby i Gamlebyen fortsatt mulighetene til å kunne oppleves som et helt «Nordens Pompeii».

I dag, 15. mai

Den gamle St. Hallvards dag markeres for 22. gang i Gamlebyen, bl.a. med markering av et nytt Framtidsbilde for Oslo middelalderby. (Se program for dagen på www.middelalder.no)

Oslo museum

Illustrajon: Karl Fredrik Keller