Miljøaktivister demonstrerte i Oslo: «La ulven leve!»

Fra den 1. oktober er det åpnet for felling av 47 ulver i Norge – 13 utenfor ulvesonen, 24 innenfor og ytterligere 10 ulver andre steder i landet. Det er Høyre, Ap, Sp, Frp og KrF som står bak ulveforliket.

– Det betyr skyting av hele, stabile ulvefamilier som Letjenna, en familie som aldri har tatt sau. Hele flokker skal utryddes med Stortingets velsignelse, skriver arrangørene av demonstrasjonen på Eidsvolls plass lørdag.

Totalt er det omkring 65 ulver i Norge.

Bøe, Torstein / NTB scanpix

Fire privatpersoner sto bak arrangementet. De vil ha «en livskraftig ulvebestand i et komplett økosystem». De krever at ulvejakten stanses umiddelbart, og at forvaltningen av ulv og andre rovdyr må baseres på «oppdatert fagkunnskap».

Internasjonal skammekrok

WWFs generalsekretær Nina Jensen, Miljøpartiet De Grønnes talsperson Rasmus Hansson og Venstre-nestleder Ola Elvestuen var blant appellantene. Elvestuen mener ulvejakten er ekstremt uansvarlig, plasserer Norge i en internasjonal skammekrok og svekker vår troverdighet som miljønasjon. – Ulven hører hjemme i norsk natur og en nedslakting på over 70 prosent av dagens stamme vil skape trøbbel. Vi risikerer i praksis at hele stammen utryddes, sier han.

Venstre-politikeren mener tap av husdyr ikke er et godt nok argument når det gjelder bevaring av naturmangfold. Mens Hansson sier at folk flest vil ha ulv i Norge, mener Norges Bondelag at demonstrantene feilinformerer. Sistnevnte viser til at ulvene i Norge er del av den skandinaviske ulvestammen, og at den tåler et uttak på 47 ulver. Det skal ha vært 430 dyr ved siste registrering.