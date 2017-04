Tine Mollatt (52)

Designeren og forretningskvinnen bak klesmerket byTiMo. Bor kun et par minutters gange unna sitt atelier, i leilighet på Frogner med hunden Hermann. Har bodd i Oslo hele livet.

Best med Oslo: Størrelsen og omgivelsene. Oslo er en liten, avslappende by, med enkel tilgang til både fjord og fjell.

Verst med Oslo: Ruspolitikken. Vi er for dårlige til å ta vare på de som sliter i denne byen. For eksempel er tilbudet til tungt rusavhengige veldig dårlig.

Espedal, Jan Tomas

MITT OSLO

Jeg har aldri tenkt at jeg er så veldig norsk. Jeg bruker dessverre alt for lite av kunstscenen i Oslo, og er veldig ærlig på at jeg må ut i verden for å finne inspirasjon til nye kolleksjoner.

Jeg drar til storbyer som Paris eller New York for å hente impulser, og for å komme i en spesiell stemning når jeg skaper. Men i Oslo har man noen små lunger, hvor man enkelt kan fjerne seg litt og ta inn mer av det storslåtte og vakre. Når jeg går med morgenkaffen på tur gjennom Frognerparken, eller andre store parker – da forsvinner jeg litt fra Oslo i noen minutter.

Jeg går en del på konserter, men jeg rekker aldri å oppdatere meg på ting som skjer. Når jeg gjør det, er det stort sett fordi en venn har tenkt at «dette vil Tine være med på». Jeg prøvde faktisk å få billetter til Carmen på Operaen, for å overraske en kompis, men det var umulig. Jeg synes det er fantastisk å gå i Operaen eller Nationaltheatret. Jeg fascineres av det storslåtte og gamle.

Når jeg har fri, må jeg bestemme meg for at nå er jeg «av» i noen timer. Og da må tiden gjerne fylles med noe annet. Jeg kan ikke bare sitte og se ut i luften, dessverre. Det hadde vært en drøm! Det å gå ut og møte venner, spise et lite måltid, drikke vin og samtale om noe annet, er fantastisk. Og vi kan sitte lenge, altså, om vi har gode temaer. Det er noe med det å være kreatør; alt som har med sansene å gjøre stimulerer. Oslo kan være litt stivt, men de stedene jeg går er vel steder man fort slapper av og kan senke skuldrene.

ØKOLOGISK MAT

Kolonihagen Frognerveien 33

Jeg ser an hva man legger i ordet økologi, men jeg er opptatt av hva jeg spiser. Og jeg elsker spontane ting: At vi avtaler lunsj eller et glass vin klokken to og så går vi hjem når det stenger. Det er «top notch», og et tegn på at jeg har god tid. Kolonihagen har fantastisk mat og en deilig stemning. Spesielt på sommeren, da restauranten ligger i en frodig bakgård.

BLOMSTER

Mina Milanda Frognerveien 33

Når man jobber med klær 24 timer i døgnet, så får man ikke lyst til å shoppe. Men en venn av meg har den vakreste blomsterbutikken i byen, en veldig vakker oase i bakgården ved Kolonihagen. Hun har åpent på søndager, så jeg rekker alltid en tur innom. Med andre ord er leiligheten min full av planter!

BRUNSJ

Theatercaféen Stortingsgata 24-26

Jeg elsker å ta brunsj med vennene mine på Theatercaféen. Der er det nydelig mat, så den har blitt en liten favoritt det siste halvåret. Når jeg kommer inn her, får jeg følelsen av å være i en by som London eller Paris. Jeg elsker fransk mat, så når jeg får østers og tartar på Theatercaféen til lunsj, da er jeg veldig fornøyd.

BAR

Torggata Botaniske Torggata 17B

De har verdens beste drinker og fantastisk stemning. Bra blanding av folk, både på min alder og yngre. Et sånt sted hvor man setter seg ned og prater med hverandre. Cocktailene er laget av egendyrkede urter og ferske råvarer. Menyen skiftes flere ganger i året. Drinken på bildet er Pablo Piscobar, som inneholder brennevinen Pisco, og smaker av basilikum, ananas og grønn chili.

UTESERVERING

Herregårdskroen Frognerveien 67 Jeg vet at det blir mye Oslo vest her nå, men er det fint vær, synes jeg Herregårdskroa i Frognerparken er et veldig fint sted å bare møte venner, og ta et glass vin eller en kaffe. Åpnet 10. april, er åpent i påsken.

SJØMAT

Lille Herbern Herbernveien 1 Jeg er veldig glad i sjømat og har tatt med meg både venner og kollegaer fra utlandet ut til Lille Herbern om sommeren – om det er fint vær. Der kan du sitte og sole deg, ta et bad og se på fyret og båtene som går forbi. Man ankommer med ferje, det er vel knapt 75 meter med båt. M/S Lille Herbern går fra Bygdøy. Åpner 1. mai.

GUILTY PLEASURE

Éclairs fra Sebastien Bruno Skovveien 6A

Jeg elsker små franske éclairs, en fransk versjon av vannbakkels, fylt med sjokoladekrem. Man får de på de forskjellige bakeriene, som Sebastien Bruno, eller Pascals versjon av éclairs på kaffebaren i Tollbugata 11, på lørdager.

VELVÆRE

Gimle parfymeri Bygdøy allé 39 Jeg har et bevisst forhold til hva jeg putter på hud og hår. Det skal jo vare en stund, forhåpentligvis! Jeg bruker penger på gode kremer, ikke sprøyter. Når jeg kan kjøpe en krem uten kreftfremkallende ingredienser, så er det for meg en selvfølge at jeg skal gjøre det. Og når det skal være rose i produktet, bør det faktisk inneholde rose-essens, ikke bare lukte som det.

SPISE UTE

Plah Hegdehaugsveien 22 Det er god mat, drinker, det er god stemning og alt mulig av folk. Og den måten Plah gjør sin tweak på, med Thai street food, er jeg veldig glad i. Her har vi hatt flere eventer både med byTiMo og privat, og alle elsker det!