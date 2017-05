Mitt Oslo: – Oslo er ikke mye å skrive hjem om, men det er min by

Espedal, Jan Tomas

Christopher Nielsen (54)

KONSEPTUALIST, tegner, maler, har laget TV-serie, film, teater og musssikal.

Aktuell med sin egen vin Kunstinteressert Kjæringvin, Misfornøyelsesbaren og en 100-siders katalog med historikk, essays med mer om stedet.

Er født og oppvokst i Oslo, bor på Grønland siden 1992.

BEST MED OSLO

Jeg er i grunn veldig glad i Oslo. Det er en ganske schtøgg by som er blitt mishandlet og fine bygninger og strøk revet, men likevel er det en fin by. Jeg er glad for at jeg bor i Oslo og ikke i New York, London eller Paris. Oslo er ikke mye å skrive hjem om, men det er min by.

VERST MED OSLO

Barcode oppsummerer alt som er kjipt med byen: Det er et sjelløst, tomt skall med schtøgg arkitektur. Det er like håpløst på gateplan, innholdsløst og kjipt.

Jeg har heller aldri likt Operaen, som ser ut som noe flatpakka IKEA-greier som er blitt er stabla kreativt og deretter kledd med marmor.

Jeg vokste opp på Ulsrud, og både foreldrene og besteforeldrene mine er født og oppvokst her i byen, så jeg er tredje generasjons Oslo-borger. Far er kunstmaler og mor var dramaturg ved Nationaltheatret og forfatter – romanen Dager og netter er en Oslo-roman og kom ut få år før hun døde.

Jeg husker en gang Nationalthetret skulle ha lukket prøveforestilling for Karlsson på taket og moren min inviterte hele Oppsal skole som publikum. Da var Joachim og jeg populære et par dager etterpå, siden alle fikk gå på teater midt på dagen ...

Joachim og jeg dro tidlig til byen på egen hånd, vi kjøpte plater på Compendium i Bernt Ankers gate og bruktsjapper i Skippergata. Tegneseriene kjøpte jeg på Narvesen på Oppsal.

Jeg vanket senere også på Hjelms gate 3 og bokkafeen Jaap van Huysman der jeg kjøpte undergrunns-serier og plater. Gateavisa, som publiserte min første tegneserie, lå også der.

Etter Ulsrud bodde jeg på Løkka Mandallsgate før det ble Grønland og Mandallsgate i 1992. Det var her jeg fikk inspirasjon til To trøtte typer-TV-serien og Stafylokokk-trilogien for teater. Her trives jeg godt: Grønland er et multikulturelt prosjekt i fri utfoldelse.

Teddy’s soft bar

Lunsjsted

Brugata

Jeg har vanka på Teddys siden 80-tallet, det er en institusjon, og greit å gå hit for lunsj, særlig karbisen er god. Karbis og Flensburger øl. Jeg er bohem og drikker i lunsjen, nemlig. Her har jeg også funnet inspirasjon til Misfornøyelsesbaren blant pengelense poeter og andre marginale eksistenser.

Pjoltergeist

Spisested

Rosteds gate

Dette er en av de få type sju retters meny-stedene jeg liker fordi det ikke er så pretensiøst som mange andre sånne steder er, sånn som Maaemo og denslags. Ikke at jeg har vært der, men jeg leste en anmeldelse det var nok for meg, bare behold Michelin-stjernene demses …

Området Hausmania/Blå/Akerselva

Strøk

Hausmanns gate/Brenneriveien

Dette er byens alternativ-oase, og en viktig del av Oslo. Hausmannskvartalet bør bevares og ikke rives.

Last Train

Musikksted

Karl Johans gate/Universitetsgata

Det er et av de få ordentlige rockestedene som er igjen i denne byen. Jeg har hengt på mange rockebuler gjennom årene, som Rockall, Renegat m.fl., men nå er det bare Last Train igjen.

Tronsmo

Butikk

Universitetsgaten

Her har jeg gått så lenge jeg kan huske. På Tronsmo får du tak i det meste: Bøker, serier, plater. Butikker som er drevet av ildsjeler er blitt borte. Det er veldig synd.

KEM

Butikk

Brenneriveien

KEM – Kunstnernes Eget Materialutsalg – ligger ved siden av Blå. Her får jeg kjøpt det jeg trenger til å tegne, male og lage kunst. De har vimsete diskenspringere, kanskje ikke så rart siden det er kunstnere som driver sjappa.

Tøyenbadet

Bad

Tøyenparken

Jeg bader her to ganger i uka, svømmer 1000 meter før jeg tar badstu. Her får jeg mye informasjon om hva som rører seg på grasrota.

Misfornøyelsesbaren

Bar

Storgata

Jeg må jo slå et slag for mitt eget sted. Jeg drikker aldri kaffe ute, men jeg har vært innom mange barer. For meg er et av livets store øyeblikk å gå på bar i en ny by. Jeg liker atmosfæren på sånne steder. I Amsterdam havnet jeg på en Hells Angels-bar der de spilte Hawkwind på full guffe. Jeg liker frikete barer, det er sjelden vare. Misfornøyelsesbaren er inspirert av barvanking i mange land.

Nordraak-hagen

Friluft

Kunstakademiet ved SAS-hotellet Holbergs plass

Dette er et nostalgisk ønske, selv om alle valga mine er ganske nostalgiske: Hagen ved Kunstakademiet var en grønn lunge og det beste stedet å henge hele dagen. Her hadde de også fete 17-maifeiringer uten bunad men med rockere som Backstreet Girls og Raga Rockers. Den må åpnes igjen!