Møllergata skole i Oslo fredet

– Møllergata skole er en viktig del av norsk skolehistorie og et ypperlig eksempel på at det er fullt mulig å ha moderne skoledrift i historiske bygninger, sier riksantikvar Jørn Holme.

Skolen, som ligger i Oslo sentrum, ble utformet av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan (1824–1892) og er Oslos eldste skole. Bygningen er restaurert og store deler av bygningsmassen tilbakeført til sitt opprinnelige utseende. Bygningene er også oppgradert etter dagens krav til inneklima og universell utforming. I dag har skolen rundt 250 elever på 1.-7. trinn.

Arbeidet med fredningen startet opp allerede i 2013, i forbindelse med 100-årsjubileet for kvinners allmenne stemmerett i Norge. I 1861 ble det for første gang opprettet fire lærerinneposter ved skolen, og allerede i 1875 utgjorde lærerinnene et flertall.