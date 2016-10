Mor dømt for seksuelle overgrep mot datteren

Borgarting lagmannsrett reduserte straffen mot kvinnen med ett år og ni måneder sammenlignet med straffen kvinnen ble dømt til i Follo tingrett i fjor.

Da sto hun tiltalt sammen med ektemannen og barnets far, men han døde før ankesaken skulle ha startet tidligere i år.

Domstolen gir kvinnen avkorting i straffen på grunn av unødvendig lang behandlingstid hos politiet. Selve overgrepene mot datteren fram til hun var to år og åtte måneder gammel beskrives som straffeskjerpende. Kvinnen er også domfelt for å ha fotografert datteren.

– At et lite forsvarsløst barn blir utsatt for seksuelle overgrep fra de omsorgspersoner som er nærmest barnet, er særlig alvorlig, skriver dommerne.

Jenta har i årene etter at forholdene ble avdekket vist tegn til å ha blitt påført alvorlige traumer. Sakkyndig overlege Kirsti Jackson uttalte i retten at forskning viser at overgrep i tidlig alder gir større skader enn overgrep som skjer senere.

Lagmannsretten fastslo etter dette at moren også må betale erstatning til datteren på 150.000 kroner.