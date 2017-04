– Det blir et h... å få opp, konstaterte Jonas Bekkedal i Akershusgartneren i Nettavisen, som først omtalte saken. Onsdag formiddag jobbet han med å restaurere statuene rundt Monolitten i Frognerparken.

Monolittplatået er avstengt for å unngå at oljen skal smitte over til selve statuene. Oslo kommune jobber med å utbedre skadene.

Foran den kjente skulpturen midt i Frognerparken var det fullt av mørke flekker som hadde blitt tråkket utover av parkens gjester.

Martinsen, Anders

Gjennomførte et religiøst ritual under NRK-innspilling

Flekkene ble forårsaket av NRK-profilen og humoristen Are Sende Osen, kjent fra radioprogrammet Are og Odin. Under en tv-innspilling helte Osen rapsolje utover steinene, i det som skal ha vært et religiøst ritual foran Monolitten.

Innslaget skulle brukes i livsynsprogrammet «På tro og Are».

– NRK beklager og er dypt lei seg. Vi har vært i kontakt med både Vigelandsparken og Oslo kommune, og fått forsikringer om at granitten lar seg restaurere, sier redaksjonssjef Njord Røv i NRK Livssyn til Nettavisen.

– Are selv er svært lei seg og var ikke klar over at rapsoljen kunne gi flekker på granitten.