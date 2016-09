Nå blir det forbudt med «containersekker» på Oslo-fortauene

Et enstemmig bystyre vedtok onsdag ettermiddag at gårdeiere har plikt til å sikre ferdsel uten hinder av gjenstander på fortau.

Dette ble gjort ved å endre politivedtekter. Oslo kommune har allerede håndhevet politivedtekter i flere områder, blant annet forsøpling.

Nå er kommunens håndheving av politivedtekten utvidet til å gjelde hus- eller grunneiers plikt til å sørge for sikring av ferdsel.

LES OGSÅ: Bekymret over brannfarlig trend

Det er trafikkbetjenter som skal håndhevde dette vedtaket. Grunneiere som ikke sørger for at fortauet er fri for slike gjenstander, vil risikere gebyr på 1000–2000 kroner, avhengig av hvor mye hinder det er snakk om.

Avfallssekker

I forbindelse med denne saken har Bymiljøetaten blant annet pekt på at utplassert løsfotreklame, salgsfremmende gjenstander og såkalte smartsekker i mange tilfeller er til hinder for ferdselen.

Også Brann- og redningsetaten har flere ganger påpekt at avfallssekker på fortau tett inn til bygårder kan være potensielle brannfeller, og har vært positive til forslaget.

Brannvesenet skriver likevel i sin høringsuttalelse at problematikken rundt smartsekker ikke løses ved denne utvidelsen. Eiers etterlevelse av den foreslåtte bestemmelsen kan føre til en økt brannfare ved at smartsekker med brennbart materiale plasseres tett inntil fasade for å sikre fri ferdsel på fortau.

– Slik jeg oppfatter saken så er det en opprydding av eksisterende politivedtekter. Nå blir det bare litt tydeligere og utvidet definisjon for de som skal ut for å håndheve dette, sier Øystein Sundelin (H), nestleder i finanskomiteen som behandlet saken før den kom opp i bystyret onsdag.

LES OGSÅ: Risikerer 2000 kroner i søppelgebyr

Frp ville også ha tiggeforbud

Frps Peter N. Myhre (Frp) benyttet saken til å komme med et ytterligere forslag til endringer i politivedtektene. Partiet ønsket et tiggeforbud i Oslo.

– Med et tiggerforbud vil det fort bli kjent at tigging ikke aksepteres i Norges hovedstad, sa Myhre fra talerstolen.

Bystyreflertallet sa nei til dette forslaget til endringer i politivedtektene.