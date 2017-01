Ved årsskiftet innførte staten et standardisert, nasjonalt regelverk. Heretter må alle som driver med parkeringsplasser, både kommuner og private aktører, følge samme regler. Mange private må sette ned bøtesatsene.

Men også reglene for parkering på offentlig sted er endret. Konsekvensen er at feilparkering er blitt vesentlig dyrere. I Oslo, og i alle andre norske byer og kommuner, har gebyrsatsen siden 1. januar vært på hele 900 kroner. Før nyttår var den på 500 kroner.

Fakta: Nye P-regler Regjeringen innførte fra 1. januar 2017 nye, felles regler for parkeringsbransjen over hele landet. Det Skiltene standardiseres for å unngå forvirring. Du får også en obligatorisk fem minutters frist fra gyldig billett utløper før du kan få bot. Men der det ikke er lov å parkere i det hele tatt, gjelder ingen slik frist. Det blir felles gebyrsatser: 300 kroner for de minste forseelsene, som å glemme å løse billett på gratisparkering.

for de minste forseelsene, som å glemme å løse billett på gratisparkering. 600 kroner for normale forseelser, som å stå for lenge eller ikke betale avift på merket P-plass.

for normale forseelser, som å stå for lenge eller ikke betale avift på merket P-plass. 900 kroner for å parkere ulovlig på HC-plass eller hvis du feilparkerer på offentlig grunn.

Dersom du parkerer i strid med stanse- og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene, vil du nå kunne bli ilagt 900 kroner i bot. Det forklarer Atle Rønning, som er stabsleder i bypatruljeavdelingen i Oslo kommune.

– De fleste ileggelsene vi utsteder, er av denne typen, sier Rønning.

I fjor ble det totalt skrevet ut ca. 176.900 P-bøter av Oslo kommune. Litt over 80 prosent (ca. 145.700) skyldtes slik feilparkering. Det er alt fra parkering i sykkelfelt eller for nær gatekryss, til parkering der det er skiltet forbudt.

Klingende mynt i kassen

Men også på merkede P-plasser, der det er såkalt vilkårsparkering, er bøtesatsene økt. Hvis du for eksempel står parkert for lenge på lovlig plass eller har et hjul utenfor oppmerkingen, må du nå ut med 600 kroner, mot 300 kroner frem til nyttår.

– Enkelt forklart: Omtrent alle steder det står et blått P-skilt, er det vilkårsparkering, sier Rønning.

I fjor skrev Oslo kommune ut ca. 36.200 bøter av denne typen.

Om det skrives ut like mange bøter i 2017 som i fjor, vil økningen i satsene gi ca. 60 millioner kroner mer i inntekter til kommunekassen.

Heiko Junge, NTB scanpix

Prestisjesak for Regjeringen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har ved flere anledninger skrytt av det nye regelverket. Selv om det har vært arbeidet med i mer enn et tiår, måtte det en H/Frp-regjering til for å få det satt ut i livet, har han påpekt.

– Jeg er glad for at denne regjeringen tar både forbrukerne og de seriøse i parkeringsbransjen på alvor. Med det nye regelverket legger vi opp til både et enklere regelverk for bransjen og mer kundevennlighet, sa Solvik-Olsen på nyttårsaften.

Statssekretær Tom-Christer Nilsen svarer på vegne av ministeren. Han påpeker at bøtesatsen på 500 kroner har stått stille i mange år.

– Satsen har ikke vært endret siden 1994. Hvis vi ikke hadde gjort noe med den, ville vi også havnet i en situasjon hvor vanlige overtredelser - som å stå parkert for lenge på en vanlig P-plass - faktisk ville kostet mer. Gebyrnivået bør være endel høyere for helt ulovlig parkering enn for vanlige overtredelser.

– Kommer den nye satsen til å ligge fast?

– Det vil være opp til dem som til en hver tid styrer. Men tidligere har det alltid ligget fast noen år av gangen.

Bedre klagemulighet - for noen

Tidligere har det vært frivillig å være tilsluttet Parkeringsklagenemda. Mange små P-selskaper har valgt å stå utenfor. Kommuner har kunne vært medlem bare hvis de har organisert parkeringsvirksomhet i egne selskaper, slik blant andre Bergen og Stavanger har gjort.

Men i Oslo har det ikke vært slik.

Når du har klaget på en bot fra kommunen, er det kommunen som også har behandlet klagen. Hvis du så var uenig i utfallet, måtte du selv ta saken inn for tingretten. Siden du risikerte saksomkostninger ved tap, har terskelen for å ta saken inn dit vært høy.

Fra nyttår er det opprettet en obligatorisk klagenemd, som alle i bransjen automatisk er tilsluttet. Det er gratis å klage dit.

Men: Du kan bare klage dit hvis klagen gjelder såkalt vilkårsparkering. Og under 20 prosent ileggelsene fra Oslo kommune gjelder det.

– For det store flertallet av sakene fortsetter det akkurat som før. Du må eventuelt ta saken inn for tingretten hvis du er uenig, forteller Atle Rønning i kommunen.