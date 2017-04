Politiet i Follo er i gang med etterforskningen av det konkursrammede søppelselskapet Veireno, som gikk konkurs og ble avsatt av Oslo kommune etter fem måneder med klagestorm og søppelkaos.

Arbeidstilsynet politianmeldte først selskapet Veireno for gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven, men etter konkurserklæringen valgte de å holde daglig leder Jonny Enger ansvarlig, ved å anmelde ham personlig.

Nå som Jonny Enger selv etterforskes, kan han også bli tiltalt. Da åpner arbeidsmiljøloven for fengselsstraff, forteller Tor Anders Persen i Follo politidistrikt til NRK Østlandssendingen.

– §19-1 skisserer bøter eller fengsel i opptil ett år. Den åpner også for fengsel i opptil tre år ved særlig skjerpende omstendigheter.

Bjørge, Stein

– Vanligvis gis det bøter

Politiadvokaten understreker at fengselsstraff tilhører sjeldenhetene i lignende saker.

– Det er vanskelig å forskuttere. Men ser man på rettspraksis når det gjelder brudd på arbeidsmiljøloven, er det ikke veldig mange eksempler på ubetinget fengsel. Vanligvis gis det bøter, sier Persen til NRK.

Men politiadvokaten bekrefter at Arbeidstilsynet har pekt på momenter som tilsier at dette er en sak med stort alvor, og vil la politiet selvstendig etterforske om det foreligger særlig skjerpende omstendigheter.

Enger er ubekymret

Veireno-sjefen bekrefter til NRK at han har vært i politiavhør, men sier selv at han er ubekymret for fengselsstraff.

– Det er ingen skjerpende omstendigheter her, så fengselsstraff mener jeg ville være helt absurd. Nå synes jeg politiet må få ta den tiden de trenger til etterforskning.

Enger forteller at han har bidratt med masse informasjon om hva som faktisk har skjedd, og tar derfor situasjonen med fatning.