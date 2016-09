Nå går de sammen for å løfte Grønland med hver sin milliongave

Onsdag kunne byrådet fortelle at Grønland/Vaterland får 10 millioner kroner i neste års budsjett. Pengene skal blant annet brukes for å unngå fremvekst av parallellsamfunn i området.

Dagen etter fikk Grønland enda en gladnyhet: Regjeringen vil bevilge 10 millioner til bydelen i neste års budsjett som legges frem om en uke.

Oslos flerkulturelle smeltedigel har i en årrekke slitt med flere problemer. Åpenlyst salg av narkotika og ungdom som driver med kriminalitet er noen av disse. For en måned siden var innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FRP) på besøk på Grønland. Der ga hun uttrykk for bekymring for utviklingen av kriminalitet i bydelen. Torsdag var hun tilbake i bydelen.

Les hva Grønland-beboer og vår kommentator Andreas Slettholm skriver om bydelen: «Vi blir neppe kvitt narkotikatrafikken helt – til det er narkotika for populært blant Oslos innbyggere.»

40 problembarn

– Det er viktig å gripe fatt i enkeltpersoner som har gått feil retning. I dag har vi også snakket med Kirkens Bymisjon som har tiltak i bydelen. De forteller at det er cirka 40 ungdommer som utgjør kjerne i gruppen som har skapt problemer på Grønland. Problemet har bare tiltatt de siste månedene, sier Listhaug som selv har vært sosialbyråd i hovedstaden fra 2006 til 2011.

Byrådsleder Raymond Johansen (A) er glad for at regjeringen kommer med pengene.

Rolf Øhman

Fakta: Her kommer områdeløft i byrådets budsjett Byrådet vil bevilge 10 millioner til områdeløft på Grønland/Vaterland, I tillegg kommer 10 millioner til prosjekter for å få flere tilbake i arbeid. Gamle Oslo er en av bydelene som blir prioritert. Regjeringen vil også bevilge 10 millioner til tiltak på Grønland. Groruddalssatsingen økes til 55 millioner i 2017 og 60 millioner i 2018–2020. Tøyenløftet videreføres med 25 millioner kroner i 2017.

– Vi har allerede lagt inn 25 millioner kroner til Tøyen og 10 millioner til Grønland. Det er bra at regjeringen kommer med disse pengene. Gjennom Groruddalssatsingen har vi sett at kriminaliteten har gått ned med 60 prosent i løpet av ti år. Politiet på Grønland har en god oversikt over det som skjer og hvem som står bak det. Derfor tror vi at pengene vil være til stor nytte, sier Johansen som stolt forteller at hans farmor og far er vokst opp på Grønland.

Byrådslederen tok også opp beregningsmodellen som gjør at Oslo får 160 millioner mindre i overføring fra staten til barnevernet enn andre kommuner med tilsvarende ansvar.

Listhaug kjenner til dette, men kunne ikke love kompensasjon for det torsdag.

* Problemene på Grønland og i områdene rundt er ikke nye. Her kan du lese reportasjen «Ransoffer nr. 351, Grønland politistasjon».

Redder Jobbsjansen

Hva pengene til slutt går til, er ennå ikke bestemt.

Byrådslederen skal fredag møte Listhaug og justisminister Anders Anundsen (Frp) for å snakke mer om satsingen. Johansen har likevel flere tiltak som han mener er relevante.

– Ledigheten er roten til alt ondt. Noen av pengene vil nok gå til tiltak mot arbeidsledighet blant unge. Og så vil vi prøve å få enda flere barn i barnehagen. V har også store utfordringer i barnevernet, sier Johansen som også er opptatt av at ungdomstiltaket i regi av Jobbsjansen, som staten har finansiert, får fortsette.

Det haster å komme i gang

– Vi skal videreføre Jobbsjansen. Når får vi se om vi skal bruke noen av pengene til Grønland på Jobbsjansen eller om det kommer egne midler til Jobbsjansen, sier Listhaug.

– Er ti millioner fra staten nok for å oppnå alle målene for Grønland?

– Jeg var på Grønland for en måned siden og fikk vite om alle utfordringene. Det er penger som vi la inn i statsbudsjettet helt på tampen fordi vi ønsker å komme i gang så fort som mulig. Nå har politiet sagt at det er ikke er svenske tilstander her, men problemene vi ser på Grønland er de samme man opplevde i Sverige i en tidlig fase. Derfor haster det å komme i gang, svarer Listhaug.

I Sverige har det vært flere opptøyer og opprør blant unge de siste årene.