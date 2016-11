Nå har Veireno fått de første dagsmulktene for manglende søppeltømming

Mandag er det seks uker siden Veireno overtok ansvaret for avfallshenting i hele Oslo. Det begynte dårlig, og selv om det angivelig er blitt bedre, er det fortsatt ikke bra.

Veireno samlet inn mindre søppel denne uken, enn foregående. Og de ligger godt under gjennomsnittet.

– I løpet av ukens fire første dager har vi samlet inn 1755 tonn. Nivået for en normaluke er 2500 tonn, skriver Renovasjonsetaten i en pressemelding.

Overgangsperiode

Aftenposten får hver eneste dag en håndfull henvendelser fra folk som betaler for avfallshenting, men som ikke har fått hentet avfall på flere uker. Kommunen opererte med en overgangsperiode på fire til seks uker.

Nå er det som i utgangspunktet ble definert som en overgangsperiode over, og med det også kommunens «fredning» av Veireno.

Kontrakten mellom kommunen og Veireno åpner for ileggelse av dagsmulkt, og nå har Renovasjonsetaten begynte å benytte seg av denne muligheten.

– Vi begynte i denne uke å ilegge de første bøtene. I innkjøringsperioden har vi hatt et særlig fokus på abonnentene som har klaget flere ganger. For å legge et ytterligere press på Veireno for å få effektuert disse klagene, har vi valgt å sanksjonere manglende innsamling med dagmulkt. Vi krever dagmulkt for manglende tømming av beholdere som vi kan dokumentere ikke er tømt til tross for flere klager, sier kommunikasjonsdirektør Tone Dalen.

Hemmelig beløp

Kontrakten åpner for å gi «kroner 1000 pr. virkedag fristen oversittes pr. oppsamlingsenhet mindre enn eller lik 1200 liter, og kr 6000 pr. virkedag fristen oversittes pr. oppsamlingsenhet større enn 1200 liter.»

En oppsamlingsenhet er altså en søppelkasse eller container.

Når det flere steder har gått uker uten at avfall er hentet, kan det bli saftige bøter.

Men hvor store bøter som er gitt, er hemmelig.

I en e-post skriver Renovasjonsetaten:

«For å ivareta den videre kontraktsoppfølgingen på en måte som bidrar til at leveransen blir normalisert, ønsker Renovasjonsetaten ikke å opplyse om beløpets størrelse».

Har du opplevd manglende henting? Her finner du mer info på kommunens hjemmesider.

– Mulkt er et middel ikke et mål

– Dagsbøter er for oss ikke et mål, men et middel til å komme i normal drift i henhold til kontrakten. Vi gjør derfor vurderinger av hvor hensiktsmessig det er å ilegge bøter. Vårt hovedfokus er at vi snarest mulig skal komme i en normalsituasjon med færrest mulig klager, sier Dalen.

Jonny Enger i Veireno bekrefter at selskapet har fått de første dagsmulktene, men vil heller ikke si noe om hvor høye de er.

Renovasjonsetaten har også anmodet Veireno om å styrke innsatsen med flere biler, flere renovatører og mer administrativt personell for å få normalisert avfallsinnsamlingen i Oslo.

PS: For en uke siden sendte Forbrukerrådet et brev til Renovasjonsetaten Oslo kommune om manglende avfallshenting. Det mener «en slik vedvarende mangelfull oppfyllelse av kommunens plikter (vil) gi innbyggerne rett til økonomisk kompensasjon». Forbrukerrådet har ennå ikke fått noe svar på om kommunen vil gi alle de som ikke har fått den avfallshentingen de betaler for, noen form for kompensasjon.