– Alle måltall viser en positiv utvikling, sier Sommernes i en pressemelding fra Renovasjonsetaten.

Etter noen uker med overfylte søppelkasser og opprørte Oslo-beboere, mener etaten nå at det går riktig vei med søppelhentingen.

Samles inn 150 tonn mer nå

I en statusrapport om ut innsamling av avfall, opplyser etaten at det mandag denne uken ble samlet inn 150 tonn mer enn for fjorten dager siden da Veireno for første gang sto for hentingen.

– Antall klager går ned, mens tonnasje og antall tømminger går opp, sier direktør Pål A. Sommernes, som mener det er en systematisk innsats som nå gir etaten grunn til å slå fast at det går bedre.

Ifølge Renovasjonsetaten er det nye rutesystemet i ferd med å sette seg: Renovatørene er blitt mer kjent med rutiner og ny arbeidshverdag.

Fortsetter med økt bemanning

– Veireno AS fortsetter med økt bemanning og bruk av reservebiler for å redusere forsinkelser og håndtere klager. Helgeinnsamlingen fortsetter så lenge det er behov. Det er etablert en egen, ekstraordinær gruppe hos Veireno. Denne ekstraordinære gruppen henter avfall fra områder/husholdninger der innsamlingen har vært mest forsinket, sies det i pressemeldingen.

For ca. en uke siden hadde det kommet 3000 klager. Da spådde kommunen at de ville avta, og ga det nye firmaet 4–6 ukers innkjøringstid.

Blir ikke lenger nedringt med klager

En uke etter at Veireno begynte å hente avfallet, mandag 10. oktober, mottok etaten 1451 telefoner om manglende tømming. Tirsdag 18. oktober var tallet nede i 632.

Etaten mener Oslos innbyggere i økende grad kan forholde seg til de fastsatte tidene om når avfallet vil bli hentet. Men Renovasjonsetaten påpeker at den pågående streiken i NSB fører til ekstra mye trafikk i Oslo, noe som kan påvirke innsamlingen av avfall.