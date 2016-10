Nå kan du søke i fire millioner Oslo-dokumenter

Inntil 2013 var Kristiansand en av landets mest åpne kommuner. Så fjernet kommunen den elektronisk søkbare postjournalen, og ble en av de mest lukkede i landet. Tarjei Leer-Salvesen er journalist i Fædrelandsvennen, og han ble forbannet da Kristiansand kommune stengte den elektroniske døren og gjorde jobben hans mye vanskeligere.

«Hvis det offentlige ikke åpner opp, gjør Tarjei det for dem»

Han ble så forbannet at han ville gjøre noe med det. Støttet av arbeidsgiveren og i samarbeid med programmerere fikk han i løpet av kort tid gjenopprettet søkemuligheten.

Vil åpne hele Norge

Men Leer-Salvesen var ikke fornøyd lenge.

– Vi ville ha mer, sa han på et møte i Oslo redaktørforening fredag morgen. Og så begynte han å jobbe videre, med andre offentlige etater. Sykehusene, universitetet, Forsvaret, politiet og Stortinget. Og Oslo kommune. Fire millioner Oslo-dokumenter er nå søkbare i basen.

Leer-Salvesen velger seg Oslo kommune da han demonstrerer programmet. Han «økonomiske misligheter» inn i søkefeltet og trykker på knappen. Vips, så har han ti treff. Et spennende utgangspunkt for en gravende journalist.

Også for folk flest

Men før vi fortsetter, dette er ikke et redskap for dem. Det vil si, det er mye mer enn det. Innsyn.no er et redskap for alle som lurer på noe i den offentlige forvaltningen, og det gjør alle.

– Det vil nok også være nyttig for oss folkevalgte, vi har heller ikke alltid like lett for å finne dokumentene vi søker, innrømmet ordfører Marianne Borgen.

For de fleste av oss er det nesten uoverkommelig å finne et offentlig dokument. Selv om postjournalene er søkbare, så er de mange og de er forskjellige. De er ofte vanskelige å finne frem i.

Det løser den nye boksåpneren. På innsyn.no skal du finne det meste på ett sted. Om kort tid kan du søke blant millioner av dokumenter hos en rekek etateer.

Deler nyttig verktøy med alle

– Det begynte med at vi måtte lage et verktøy for å gjøre jobben vår i Kristiansand. Vi delte det med våre lesere og andre i byen. Nå er vi i ferd med å gjøre det nasjonalt, og deler det med alle, sier sjefredaktør Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen. Om kort tid kan du søke blant millioner av dokumenter hos sykehusene, universitetet, Forsvaret, politiet og Stortinget.

Bystyrerepresentant Ivar Johansen (SV) har i en årrekke kjempet for større åpenhet i det offentlige, blant annet med å oppdatere sin egen folkevalgtebase med kontaktinformasjon til hundrevis av folkevalgte.

Det er når det er vanskelig det er viktig med åpenhet

– Min erfaring er at det er større forståelse for åpenhet i forvaltningen i forsvarsstaben enn i Oslo rådhus. Det er preget av en hemmeligholdskultur som helst vil offentligjøre når vedtak er fattet. Det er før de er endelig fattet det er viktig med åpenhet, sa han.

Det handler mye om bevissthet

Men det er slett ikke bare vond vilje som gjør at det kan være vanskelig å få informasjon fra det offentlige. – Det handler også om manglende bevissthet. Og så er det blitt vanskeligere med alle de nye kommunikasjonsformene, hvordan lager vi rutiner for å arkivere SMS’er og Facebook-meldinger? spurte Johansen.

Alt kan ikke innsyn.no gjøre noe med, men det kan hjelpe folk flest til å få bedre innsyn i offentlige dokumenter.