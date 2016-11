Nå kommer den bratte vinteren - kanonene går i alpinbakkene

– Vi ligger halvannen måned foran fjoråret, sier Peer Bakke, som driver Oslo skisenter, best kjent som Grefsenkleiva.

– Vi venter litt med Kleiva, og prioriterer barn og familier. Derfor kjører vi alle kanoner på Trollvann. Der regner vi med å være ferdig med snøproduksjonen på fredag. Så skal haugen kjøres ut og anlegget gjøres klart. Vi åpner den lille bakken, med skibånd for de aller minste, i helgen. Heisene åpner neste helg. Og så går vi løs på Grefsenkleiva og bakkene der, sier bakkeeier Bakke.

Kanoner skyter langrennsløyper.

Tatt av vinden

I lavereliggende områder har det ikke vært kuldegrader nok til maksimal snøproduksjon, men på Tryvann har det vært det.

– Ja, nå har vi hatt fire veldig fine dager. Vi produserer enorme mengder med snø, sier daglig leder i Oslo Vinterpark, Espen Bengtson.

– Vi har egentlig produsert lenger enn fire dager, men i begynnelsen vær det så kraftig vind at det meste blåste til skogs. Nå er det perfekte forhold.

Prioriterer barn- og familieanlegg

– Hva åpner du 16. november.

– Vi får i hvert fall klart det store familieområdet og Hyttlibakken. Jeg har også et håp om at vi får klar Tårnbakken, men det er ikke helt sikkert. Det er mye snø som skal kjøres ut.

– Og så?

– Så kommer det andre etter hvert. Vi trenger 20 fine, kalde dager for å produsere all snøen vi trenger. Vi har altså hatt fire-fem. I Wyller er det akkurat nå i mildeste laget for maksimal produksjon. Men alt i alt så ligger vi veldig godt an.

– Hvor godt?

– Minst 14 dager. I fjor åpnet vi 27. november, men da hadde vi et mye dårligere tilbud enn det vi vil ha 16. november i år. Så langt har det vært eksepsjonelt bra, sier Espen Bengtson i Tryvann.

Status for andre anlegg i Oslo-området:

Ingierkollen på Kolbotn: Ligger lavt, men har stor produksjonskapasitet og har så mye snø at de regner med å åpen én trase i hovedbakken og én i barnebakken allerede lørdag.

Kolsås Skisenter: Prioriterer, som alle de andre, barne- og familieanlegget. Her planlegges det åpning torsdag 17. november. Og da åpnes det med et smell; den dagen er det gratis å starte skisesongen.

Kirkerudbakken: Der holder de på med å oppgradere anlegget for 20 millioner, og er derfor litt senere ute enn vanlig. Men neste helg regner Hans Kristiansen med å åpne et oppgradert barneområde. Resten av anlegget kommer etter hvert, men aller først må entreprenøren gjøre unna arbeider med masseforflytning i heis og bakker: – Så kan vi kjøre på med snø, vi har produsert mye på toppen, sier Kristiansen.

Varingskollen: Snøproduksjonen går for full musikk, og ambisjonen er å åpne Hakkebakken, familiebakken, lørdag 12. klokken 12. Og så kommer de andre bakkene etter hvert.