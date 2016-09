Nå kommer fakturaen for eiendomsskatt i postkassen

Denne uken sender Oslo kommune ut 55.426 fakturaer med innkreveing av eiendomsskatt til boligeiere i Oslo

– Det betyr at de vil være i postkassene senest neste uke, sier Irene Tanke, prosjektleder for innføring av eiendomsskatt i Oslo, til Aftenposten.

1. oktober er siste frist for å betale den nye eiendomsskatten for 1. halvår i 2016.

Betales i to omganger

Regningen må betales nå, selv om du har klaget til Oslo kommune på beregningen av eiendomsskatt.

– Dersom man får medhold vil beløpet bli tilbakebetalt, opplyser Tanke.

I oktober sendes fakturaen for den andre halvparten av årets eiendomsskatt ut. Denne har betalingsfrist 1. november.

Vil du sjekke om du selv får eiendomsskatt eller hva naboen betaler? Fyll inn adressen i søkefelte under!

7000 har klaget på skatten

2016 er det første året med eiendomsskatt i Oslo på 17 år, etter at det nye, rødgrønne byrådet innførte skatten da de tok over makten i 2015.

Fakta: Huskeregel for eiendomsskatten Skatteetatens tall for boligverdi avgjør. Sjekk ligningen din! Du slipper å betale skatt av de første 5 millionene. Deretter må du betale 2000 kr i skatt for hver million. (2 promille). Til neste år blir skatten 50 prosent høyere. (3 promille).

Før sommeren fikk rundt 300.000 boligeiere i Oslo en skatteseddel i posten med beskjed om de skulle betale eiendomsskatt eller ikke og eventuelt hvor høy skatten ville bli.

11. august gikk fristen ut for å klage på skatten som er beregnet. Oslo kommune har mottatt om lag 7000 klager så langt, men jobber fortsatt med å registrere de siste.

Mange har klaget med standardtekster

Av disse er cirka 5000 klager som omhandler lovligheten/rettferdigheten på eiendomsskattens innretning.

– Mange av disse bærer preg av å være standardtekster som har sirkulert og som folk er blitt oppfordret til å sende inn, sier Tanke.

Av de resterende 2000 klagene er cirka 900 ferdigbehandlet med medhold.

Dersom det ikke gis medhold administrativt sendes saken videre til klagenemnden for eiendomsskatt.

Byrådets anslag var for lave

Regningene som er sendt ut for første halvår i 2016 er på totalt cirka 130 millioner kroner.

Til sammen regnet Oslo-byrådet opprinnelig med å få inn 150 millioner kroner, men anslaget har vist seg å være altfor lavt.

I juni presenterte finansbyråd Robert Steen nye tall som viste at beregningene hadde vært alt for lave og at inntekten i år ligger an til å bli hele 266 millioner kroner.

– Dette beløpet vil bli noe redusert når man tar hensyn til klagere som har fått medhold. Men anslaget på 150 millioner kroner var for lavt, sier Tanke.

Aftenposten har tidligere skrevet at villaeiere på vestkanten må betale mye av eiendomsskatten. Innbyggerne i Groruddalen står for bare tre prosent.